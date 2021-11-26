Müslüme'nin annesi Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme neden öldürülmüş? Küçük Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Babası itiraf etti!





MÜSLÜME'NİN DEDESİ ÖZ BABASI ÇIKTI

Üç yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı. Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.

Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu. Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.