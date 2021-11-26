Kadıköy'deki metro magandasıyla ilgili şoke eden gerçek! Savcılık yazısında dikkat çeken detay

Metrolarda önlem alınması beklenirken bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda çekilen görüntülerde bazı yolcuların X-Ray'dan geçerken üzerindeki metal yoğunluğunu gösteren ışığın yeşil yandığı görüldü. X-Ray cihazında kırmızı ışık yanmasına sebep olan kişilerin bavulları ve ya üstleri kontrol edilmedi. Bazı duraklarda X-ray cihazlarının önünde bulunan güvenlik masalarının da boş olduğu görüldü.

Öte yandan Emrah Yılmaz (32) yakalandı ve tutuklandı. Şüpheli "Silahlı tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit"le suçlanırken savcılığın sevk yazısındaki ifadeler dikkat çekti.