İzmirli depremzedelerin mutlu günü: Anahtarları Başkan Erdoğan teslim edecek

İzmir'de, 117 kişinin ölümüne neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Devlet bir yıl gibi kısa bir süre içinde depremin yaralarını sardı. Yıkılan evlerin yerine yenileri yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı enkazların kaldırılmasının ardından depremde en çok etkilenen Bayraklı'da 7 proje alanı, ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında da rezerv alanı belirledi. TOKİ proje ve rezerv alanındaki çalışmalar kapsamında 1391 konut ve 298 işyerinin inşasına hemen başlandı.