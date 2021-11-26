Hasan Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme'nin biyolojik babası dedesi Hasan Yağal çıktı! Müslüme'nin katili Hasan Yağal mı?

ŞOKE EDEN GERÇEK

Adli Tıp tarafından yapılan DNA çalışmasında ise skandal bir gerçek ortaya çıktı. Müslüme Yağal'ın biyolojik babasının, dedesi Hasan Yağal olduğu belirlendi.

Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği, annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.

DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise küçük kız ile uyumlu olduğu belirlendi.

Bu skandal üzerine dede Yağal'ın tedbiren tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.