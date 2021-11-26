DEVA Partisi’nin kurucularından olan Metin Gürcan, "siyasi casusluk" yaptığı gerekçesiyle İstanbul’da gözaltına alındı

Ya da Gürcan, ordu içinde anketler düzenleyerek fitnenin başının çekiyor. "TSK'nın kurumsal dönüşümü" konulu doktora tezinde Gürcan, TSK'nın yüzde kaçı "laik, dindar, Kemalist, kariyerist..." gibi araştırmalara girişiyor ve ordu içinde AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 1 olduğu sonucuna ulaşıyor. Gürcan'ın araştırmaları öyle takdir görüyor ki; Pentagon'a bağlı RAND Corporation'ın raporunda tam 39 kez Gürcan'a atıfta bulunuluyor. "Türkiye'nin Milliyetçi Rotası" isimli bu fitne raporunda; Gürcan'ın yanında Amberin Zaman ve Soner Çağaptay'a 5 kez, FETÖ'cü Abdullah Bozkurt'a da 2 kez atıf yapılıyor.

ABD'DE EĞİTİM ALDI

Eski bir Özel Kuvvetler personeli olan Metin Gürcan, 2015 yılında TSK'dan istifa etti. İstifasının arka planını, Gürcan'ı iyi tanıyan bir kaynak şöyle anlattı: