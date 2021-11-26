DEVA Partisi’nin kurucularından olan Metin Gürcan, İstanbul’da gözaltına alındı

Gürcan sosyal medya hesabından, "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum." sözlerini sarf etti.

ÇUVALCI AMERİKAN ASKERLERİNE ÇAY PARTİSİ VERDİ!

Gürcan'ın Irak'ın Süleymaniye kentindeki Özel Kuvvetler Karargahı'nı basan ABD'li askerlere çay partisi verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırıldığı ve Amerikalılardan ödül olarak yüksek lisans bursu aldığı ortaya çıkmıştı.

RAND CORPORATION'IN GÜVENİLİR KAYNAĞI

Gölge CIA olarak bilinen Pentagon'a bağlı RAND Corporation'ın raporunda tam 39 kez DEVA Parti'li Gürcan'a atıfta bulunuluyor.

ABD'DE EĞİTİM ALDI

Eski bir Özel Kuvvetler personeli olan Metin Gürcan, 2015 yılında TSK'dan istifa etti. İstifasının arka planını, Gürcan'ı iyi tanıyan bir kaynak şöyle anlattı: