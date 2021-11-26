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    • Güncel
    • 26.11.2021 09:26
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    • 26.11.2021 09:48
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    DEVA Partisi’nin kurucularından olan Metin Gürcan, İstanbul’da gözaltına alındı

    DEVA Partisi’nin (DP) kurucuları arasında yer alan Metin Gürcan’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındığı bildirildi. CIA ile bağlantıları ortaya çıkan Gürcan, "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum" dedi. Haberin detayları...

    İHA
    Metin Gürcan gözaltına alındı

    DP'in Kurucular Kurulu üyeliğinde bulunan Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma nedeniyle İstanbul Bakırköy'deki evinde polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

    İstanbul'da gözaltına alınan Gürcan'ın soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

    "SİYASİ CASUSLUK"

    Gürcan sosyal medya hesabından, "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum." sözlerini sarf etti.

    ÇUVALCI AMERİKAN ASKERLERİNE ÇAY PARTİSİ VERDİ!

    Gürcan'ın Irak'ın Süleymaniye kentindeki Özel Kuvvetler Karargahı'nı basan ABD'li askerlere çay partisi verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırıldığı ve Amerikalılardan ödül olarak yüksek lisans bursu aldığı ortaya çıkmıştı.

    RAND CORPORATION'IN GÜVENİLİR KAYNAĞI

    Gölge CIA olarak bilinen Pentagon'a bağlı RAND Corporation'ın raporunda tam 39 kez DEVA Parti'li Gürcan'a atıfta bulunuluyor.

    ABD'DE EĞİTİM ALDI

    Eski bir Özel Kuvvetler personeli olan Metin Gürcan, 2015 yılında TSK'dan istifa etti. İstifasının arka planını, Gürcan'ı iyi tanıyan bir kaynak şöyle anlattı:

    "Metin Gürcan uzun yıllar güneydoğuda ve sınır ötesinde görev yaptı. 2003 yılında Süleymaniye'de askerlerimizin başına çuval geçirilmesi hadisesinin ardından, Türk karargahını basan Amerikalı askerlere 'Çay Partisi' verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırıldı. Amerika ise Gürcan'a ödül olarak bir yüksek lisans programı hazırladı. Gürcan yalnızca ABD'lilerin okuyabildiği National Security Affairs'a alındı. Irak nasıl bölünür ve Kürt Devleti nasıl kurulur üzerine çalışmalar yaptırıldı. Bir dönem Genelkurmay Başkanlığına dışarıdan danışmanlık yaptığı da belirtiliyor. Genç yaşına rağmen Amerika'da ciddi bağlantıları bulunuyor."
        Metin Gürcan gözaltına alındı
        Haberler Güncel DEVA Partisi’nin kurucularından olan Metin Gürcan, İstanbul’da gözaltına alındı
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