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    • Güncel
    • 26.11.2021 18:22
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    • 26.11.2021 18:32
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    CHP'li Veli Ağbaba Osman Kavala'nun tutukluluğundan rahatsız oldu!

    Kızıl Soros Osman Kavala’nın "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verildi. Söz konusu karara yine bilindik bir isim tepki gösterdi. Terörist savunucusu olarak bilinen CHP’li Veli Ağbaba, Osman Kavala’yı insan hakları savunucusu olarak ilan edip tutukluluk halinin zulüm olduğunu söyledi. Ağababa’nın terörist seviciliği ilk değildi. 2019 yılında Meclis’e PYD’li terörist sokan Ağbaba, Zirve Katliamı’nda da en gizemli halkası olarak dikkat çekmişti.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Soros uşağı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleşme sonrası 52 sanıklı olan davada sanıklar ve avukatların talepleri alındı. Davanın tek tutuklu sanığı olan işadamı Osman Kavala'nın avukatları tahliye talebinde bulundu.

    SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ
    Sanıklar ve avukatların talepleri alındıktan sonra Cumhuriyet savcısının görüşü soruldu. Savcı, Kavala'nın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.


        Mahkeme heyeti, taleplere ilişkin karar almak için müzakereye çekildi.

        HEYETİN KARARI DA "TUTUKLULUĞA DEVAM"
        Kavala'nın tutukluluk durumunu gözden geçiren mahkeme heyeti, tahliye talebini reddetti. Heyet, oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        KAVALA'NIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI EN ÇOK CHP'LİLERİ ÜZDÜ!
        Kızıl Soros Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamı CHP'li Veli Ağbaba'yı rahatsız etti.

            Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "#OsmanKavala'nın tutukluluk halinin devamına oyçokluğuyla karar verildi, duruşma 17 Ocak 2022'ye ertelendi. İnsan Hakları Savunucusu/İş İnsanı Osman Kavala siyasi bir cezalandırma ve intikam duygusuyla cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Bunun adı hukuk değil zulümdür!" dedi.

            TERÖRİST SAVUNUCULUĞU MESLEK HALİNE GELMİŞ
            CHP'li Veli Ağbaba'nın terörist savunuculuğunda Osman Kavala örneği bir ilk değil. Ağbaba'nın 2019 yılında Ceren Güneş kod adlı PYD'li terörist Özge Aydın'ı Meclis'e soktuğu, terör operasyonları kapsamında gözaltına alınan örgüt mensupları lehine propaganda yapmasına izin verdiği ortaya çıkmıştı.

            ZİRVE KATLİAMININ EN GİZEMLİ HALKASI
            FETÖ ve PKK ile ilgili her haberde "insan hakları savunucusu" maskesiyle adı terör örgütleriyle yanyana anılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, FETÖ'nün Zirve Yayınevi katliamında da gizemli biçimde gündeme gelmişti.

            Cinayetin işlendiği dönem CHP Malatya Milletvekili olan Ağbaba, 18 Nisan 2007'de üç Hıristiyan'ın öldürüldüğü Malatya Zirve Yayınevi'nin bulunduğu Ağbaba İş Merkezi'nin sahibiydi.

                Malatya Zirve Yayınevinde öldürülen misyonerlerin Ağbaba'nın kiracısı olması o günden bu yana "nasıl tesadüf" dedirten bir detaydı.

                Ağbaba'nın o dönem FETÖ'nün Zirve katliamı kumpasına dstek veren açıklamalar yapması işi daha da gizemi hale getirmişti.

                TESADÜF MÜ? CHP'Lİ AĞBABA NİYE HEP FETÖ KUMPASLARINDAN ÇIKAR?
                CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, FETÖ'yü aklamak için sosyal medyadaki skandal paylaşımlarıyla da tartışılmıştı. FETÖ'nün cinayetlerinden biri olduğu artık ortaya çıkan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinde de, CHP'liler ısrarla "Katil El Nusra'cı" diye algı operasyonu yapmış, hedefi FETÖ'den uzaklaştırmak için çaba göstermişlerdi. Bu isimlerin başında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Veli Ağbaba gelimişti. "Adam bağırarak El Nusracı olduğunu söylemiş, koca koca adamlarsa saatlerdir onu başka örgütlere pazarlamak için çalışıyor. Nusra sevicileri!" paylaşımı yapan Ağbaba, FETÖ'yü aklamaya çalışmıştı.
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                Haberler Güncel CHP'li Veli Ağbaba Osman Kavala'nun tutukluluğundan rahatsız oldu!
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