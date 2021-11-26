CHP'li Veli Ağbaba Osman Kavala'nun tutukluluğundan rahatsız oldu!

TESADÜF MÜ? CHP'Lİ AĞBABA NİYE HEP FETÖ KUMPASLARINDAN ÇIKAR?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, FETÖ'yü aklamak için sosyal medyadaki skandal paylaşımlarıyla da tartışılmıştı. FETÖ'nün cinayetlerinden biri olduğu artık ortaya çıkan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinde de, CHP'liler ısrarla "Katil El Nusra'cı" diye algı operasyonu yapmış, hedefi FETÖ'den uzaklaştırmak için çaba göstermişlerdi. Bu isimlerin başında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Veli Ağbaba gelimişti. "Adam bağırarak El Nusracı olduğunu söylemiş, koca koca adamlarsa saatlerdir onu başka örgütlere pazarlamak için çalışıyor. Nusra sevicileri!" paylaşımı yapan Ağbaba, FETÖ'yü aklamaya çalışmıştı.