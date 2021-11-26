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    • 26.11.2021 09:44
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    • 26.11.2021 09:44
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    AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF AKSİS vize sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?

    AUZEF sınav sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. AUZEF sınavları 13-14 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?

    AUZEF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte 2021?

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

    AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

    Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 18 - 19 Aralık 2021
    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 22 - 23 Ocak 2022

        AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.

        AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        ''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.''
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