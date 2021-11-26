AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF AKSİS vize sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte 2021?
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili bir açıklama geldiği zaman habere eklenecek.
AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): 18 - 19 Aralık 2021
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): 22 - 23 Ocak 2022