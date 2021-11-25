Yörük kızı Müslüme cinayetinde itiraf geldi mi? Anne, baba, dede ve ağabeyin son dakika ifadeleri! Müslüme Yağal'ın otopsi sonucunda ölüm nedeni...

Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken aniden ortadan kaybolan Yörük kızı Müslüme için 10 gün boyunca arama çalışmaları yapılmıştı. 3 yaşındaki küçük kızın 10. günün sonunda cansız bedenine ulaşılmıştı. Vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği belirtilen bebeğin cansız bedeninin üzerinde larvalar oluştuğu görülmüştü. Şüpheli ölümün ardından aile bireyleri tek tek gözaltına alınmış 8 kişiden 1'i tutuklanmıştı. Peki Yörük kızı Müslüme cinayetinde itiraf geldi mi? Müslüme Yağal'ın otopsi sonucunda ölüm nedeni belli oldu mu? Anne, baba, dede ve ağabeyin son dakika ifadeleri merak ediliyor. İşte son dakika gelişmeler...
ANNE BABA VE AĞABEYİN İFADELERİ!
Müslüme Yağal'ın ölümünde anne baba, ağabey ve dedenin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Herkes serbest kalmış sadece dede tutuklanmıştı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ağabey Yağal, "Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?" sorusunu şöyle yanıt verdi; "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."
"KONUŞAMIYORUM RAHAT DEĞİLİM"
Ağabey Yağal, "İfadende neler söyledin?" sorusunu ise "Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim" şeklinde cevapladı.
ŞOKE EDEN İDDİA: AİLESİ TAM TERSİ BÖLGEYİ GÖSTERMİŞ
Müslüme Yağal'ın ölümünde cinayet ihtimali düşünülürken, çarpıcı bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi. Ailesinin farklı yeri göstermesi ise akıllarda soru işareti bıraktı.
DEDE DE AYNI ÇADIRDA KALIYORMUŞ
Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın (70), ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığı, yazın memleketleri Karaman'a, kışın da Mersin'in Gülnar ilçesine geldiği belirtildi. Hasan Yağal'ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.
Öte yandan Müslüme'nin geçen yıl çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medya platformunda yayınlanan 14 saniyelik görüntüde Müslüme'nin, dağlık arazide gülerek yürüdüğü anlar yer aldı.