Larva nedir, insana nasıl bulaşır? Larva nasıl oluşur, neden olur? Larvalar nerede yaşar? Müslüme'nin üzerinde görüldü!

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesine gelerek burada çadır kurmak isteyen Yağal ailesi acı haberle sarsıldı. Çadır kurmaya çalışırken ailenin 3 yaşındaki kızları Müslüme Yağal aniden ortadan kayboldu. Müge Anlı'da da gündeme gelen olayın ardından Müslüme 10 gün boyunca AFAD ve çalışma ekipleri tarafından arandı. Günler sonra ise kahreden haber geldi. Minik kız çocuğu ormanlık alanda ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Müslüme bebeğin vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği ancak cansız bedeninin üzerinde larvalar oluştuğu belirtildi. Peki; Larva nedir, insana nasıl bulaşır? Larva nasıl oluşur, neden olur? Larvalar nerede yaşar?
LARVA NEDİR, İNSANA NASIL BULAŞIR?
Larva kurtçuktur. Belden aşağısı çıplak halde bulunan Müslüme Yağal'ın üzerinde Larva görüldüğü tespit edildi.
Şüpheli ölümü takip eden milyonlarca kişi Larva'nın ne olduğu nasıl insana bulaştığını araştırıyor. Larva özellikle aşağı omurgalıların ve böceklerin embriyonik gelişimi sırasında görülen yapıdır.
Döllenmiş yumurtanın oluşmasından (ya da bazı canlılarda, dışarı atılmasından) koryon zarının çatlamasına kadar geçen gelişim evresidir.
Larvalar başkalaşım (metamorfoz) geçirerek erginleşirler. Özellikle sabit yaşayan hayvan grupları için önemli formlardır. Mercanlar, midyeler, bazı derisidikenliler, tulumlular, vs. de yayılmayı sağlarlar.
Daha çok su ve kara hayvanlarında görülen larvalar, basit yapılı, kendi beslenmelerini karşılayan canlılardır. Ergine benzemeyen yapıda oldukları gibi, ergin ve larvanın yaşadığı ortamlar da farklıdır. Bazen de farklı hayvanların larva formları birbirine benzer, ilerleyen gelişimlerinde farklılaşır.
LARVALAR NEREDE YAŞAR?
Her türlü besin artıkları ve bunlardan oluşan çöplükler,
Hayvan bakım yerleri ve hayvan dışkılarından oluşan gübrelikler,
Açık lağım, kanalizasyon bağlantısı olmayan tuvaletler,
Açıkta rastlanan hayvan ve insan dışkıları,
Hayvan leşleri,
Cesetler
Gıda ve deri ile ilgili sanayiden dökülen artıklar,
Mezbaha ve hayvan kesim yerleri
Balık pazarları, semt pazarları, piknik yerleri.
MÜSLÜME YAĞAL SORUŞTURMASINDA SON GELİŞMELER!
Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüpheli sıfatıyla gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 Kasım'da adliyeye sevk edildi.
Müslüme'nin ölümünde 'şüpheli' sıfatıyla sevk işlemi yapılan dede Hasan Yağal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7 aile üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Hasan Yağal'ın, küçük kızın bulunması için AKUT'a ait dronla yapılan arama çalışmalarını monitörden izleyerek, takip ettiği ortaya çıktı. Bu süreçte basın mensuplarına açıklama da yapan Hasan Yağal, "O günden beri sağ olsun devletimiz, tüm gücüyle arıyor ama yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı" demişti.
Yanışlı Mahallesi'ndeki çadırlarına dönen aile üyeleri ise iddialarla ilgili konuşmak istemedi. Anne Selvi Yağal, "Kayınpederim neden tutuklandı, bilmiyorum" dedi.