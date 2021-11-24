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    • 24.11.2021 23:52
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    Kadıköy Tavşantepe metro bıçaklı saldırgan kimdir? Kadıköy metro bıçaklı saldırgan tutuklandı mı? İşte o görüntüler

    Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına bıçak çeken saldırgan büyük tepki topladı. O anlar dakika dakika cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda yaşandı. Şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Peki, Kadıköy Tavşantepe metro bıçaklı saldırgan kimdir? Kadıköy metro bıçaklı saldırgan tutuklandı mı? İşte cep telefonu kamerasında kaydedilen o görüntüler

    Kadıköy-Tavşantepe metrosunda eli bıçaklı kişi kadına saldırdı

    Bugün akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tepki çeken bir olay yaşandı. Saldırgan bıçak çekip üzerine yürüdüğü kadına tehdit ve hakaretlerde bulundu. Yaşanan bu olayın hemen ardından şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Peki, Kadıköy Tavşantepe metro bıçaklı saldırgan kimdir? Kadıköy metro bıçaklı saldırgan tutuklandı mı? İşte o anlar...

    KADIKÖY TAVŞANTEPE METRO BIÇAKLI SALDIRGAN KİMDİR, TUTUKLANDI MI?

    Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Olay, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi. Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    HER YERDE ARANIYOR

    Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

    Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kadıköy'den hareket eden metro aracı Bostancı İstasyonu'na yaklaştığı sırada bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle bir kadın yolcuyla tartışmaya başladı. Bu kişi, daha sonra bıçak çekip üzerine yürüdüğü kadına tehdit ve hakaretlerde bulundu.

    Olay, şüphelinin durakta inmesiyle sonlanırken, metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi.

        Yaşanan olay, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.
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        Haberler Güncel Kadıköy Tavşantepe metro bıçaklı saldırgan kimdir? Kadıköy metro bıçaklı saldırgan tutuklandı mı? İşte o görüntüler
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