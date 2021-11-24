Avustralya'da kedilere sokağa çıkma yasağı getirildi! Hayvanseverler tepkili

Konseyin yaptığı açıklamaya göre; kediler aç olmasalar bile içgüdüsel olarak vahşi hayvanlar ve getirilen sokağa çıkma yasağı daha az Trafik kazası, daha az Kedi kavgası ve daha az hastalık anlamına geliyor.

KUŞLARI VE KÜÇÜK MEMELİLERİ YİYORLAR

Knox Çevre Derneği Başkanı Richard Faragher, kedilerin; kuşları, küçük memelileri ve kertenkeleleri ortadan kaldırmasının problem yarattığını belirtti.