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    • 23.11.2021 15:30
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    • 23.11.2021 15:33
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    Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır? MEB 24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar, nereden yapılır?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır? Sorusu yer alıyor. Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor, öğretmenlere hediye almanın yanı sıra şiirler okunuyor, mesajlar paylaşılıyor. Bu güne özel fidan bağışı yaparak en güzel hediyeyi vermek ve doğaya da katkıda bulunmak isteyenler 24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar, nereden yapılır? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “Öğretmenim İçin Bir Fidan” kampanyasını düzenledi. İşte Öğretmenler Günü fidan bağışı ile ilgili bilgiler…

    takvim.com.tr
    Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır?

    Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır? MEB 24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar, nereden yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası gündemde yoğun ilgi görüyor ve ayrıntılar merakla araştırılıyor. OGEM-VAK ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen Öğretmenler Günü fidan bağışı hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

    Millî Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem öğretmenlerimize hem de ülkemize anlamlı ve kalıcı bir hediye sunmak için "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası başlattı.

    FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen ve tüm toplumumuz gibi öğrencilerimizi de derinden etkileyen orman yangınları sonrasında harekete geçme kararı alan Millî Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.

    Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.

        Kampanyaya ilk destek Millî Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesinde fidan dikim törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

        Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığının 24 Kasım Öğretmenler Günü için 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyası başlattığına dikkati çekerek "Milli Eğitim Bakanlığımız da 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattı. Bizim de 1.000 fidan bağışlayarak katılacağımız bu anlamlı kampanyayla öğretmenlerimiz adına ülkemize 1 milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız." dedi.

        ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN BAĞIŞI NE KADAR?

        Başvuruları yapacak olanlar 10 TL fidan bağış ücretini ödeyecek. Bağış tutarı, girdiğiniz fidan sayılarına göre hesaplanacak.
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