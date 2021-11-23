Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır? MEB 24 Kasım Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar, nereden yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası gündemde yoğun ilgi görüyor ve ayrıntılar merakla araştırılıyor. OGEM-VAK ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen Öğretmenler Günü fidan bağışı hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Millî Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem öğretmenlerimize hem de ülkemize anlamlı ve kalıcı bir hediye sunmak için "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası başlattı.
FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen ve tüm toplumumuz gibi öğrencilerimizi de derinden etkileyen orman yangınları sonrasında harekete geçme kararı alan Millî Eğitim Bakanlığı, çevre ve doğa bilincini geliştirmek için başlattığı "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyasında her 100 bin fidan için bir hatıra ormanı oluşturacak.
Kampanya çerçevesinde öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığının resmî internet sayfasında yer alan http://meb.ai/K1SbSf linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecek bu kampanyada öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.