Mustafa Kemal Atatürk Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri nelerdir? 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri!

Mustafa Kemal Atatürk Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Öğretmenler ve onların yetiştirdiği milyonlarca kişi için son derece önemli olan bu günde ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler Günü ile ilgili söylediği sözler merak konusu oluyor. Peki, Mustafa Kemal Atatürk Öğretmenler Günü ile ilgili sözleri nelerdir? İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.