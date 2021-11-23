Müslüme'nin katili ortaya çıktı mı? Ağabeyden şüpheleniliyordu! Müslüme'nin dedesi kim, neden tutuklandı? Müslüme'nin son görüntüleri...

Türkiye 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlıyor. Mersin'de 10 gün boyunca aranan bebeğin cansız bedeni dağın başında bulundu. Kaybolduğu yerden 7 kilometre uzakta ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunan akıllarda minik bedeni oraya biri ya da birileri tarafından mı koyuldu? Müslüme Yağal'a ne oldu? soruları günlerdir gündemde yer alıyor. Anne, babasının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Bu sabaha karşı ise Müslüme'nin dedesi tutuklandı. Peki; Müslüme'nin katili kim çıktı, soruşturma bitti mi? Müslüme'nin dedesi kim, neden tutuklandı?