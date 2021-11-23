FETÖ'ye 21 ilde eş zamanlı operasyon!

Sabah'ta yer alan habere göre, aralarında 2 bin 206'sının muvazzaf, 618'inin muvazzaf olmayan asker şahıs ile 544'ünün darbe girişimi sonrasında kapatılan askeri okul öğrencisi olan toplam 3 bin 338 asker şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararının verildiği operasyonlarda şüphelilerden bin 481'i tutuklandı. 474 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı belirtildi.

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