Açık lise sınavları ne zaman? MEB 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları online mi yüzyüze mi olacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açıktan lise okuyan öğrenciler sınavlara hangi tairihlerde gireceğini, sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını, sınav merkezlerinde mi yoksa evden mi sınava katılacağını merak ederek araştırıyor. İşte AÖL sınavlarına dair tüm bilgiler...
AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.
İşte merak edilenler;
AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2021-2022 1. dönem AÖL sınav giriş yerleri 1 Aralık 2021 Çarşamba günü açıklanacak. Açık lise öğrencileri, AÖL'ün öğrenci girişi sistemi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek.