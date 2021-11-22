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    • 22.11.2021 08:10
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    • 22.11.2021 08:19
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    SGK'ya 1.2 milyon başvuru: 61 milyar liralık yapılandırma! İlk taksitte son ödeme tarihi 30 Kasım

    SGK’nın borç yapılandırmasına yaklaşık 1.2 milyon kişi, 61 milyarlık borç için başvurdu. 1.6 milyar lira peşin ödeme yapıldı. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi 30 Kasım’a kadar yapılabilecek.

    1.2 milyon başvuru: 61 milyar liralık yapılandırma!

    Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Borçluların peşin ödemenin sağladığı avantajlardan yararlanmasıyla 1 milyar 620 milyon liralık tahsilat yapıldı. Vergi ve bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren ve 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu'na başvurular 30 Eylül itibarıyla sona erdi.



    Kanun kapsamında Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş SGK sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigorta primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları ve 4b (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar yapılandırıldı.



    Yapılandırma kapsamındaki borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50'si silindi. Taksitle ödemeyi tercih edenler, 2'şer aylık periyodlarla borçlarını 36 ayda ödeyebilecek.



        İKİNCİ TAKSİT 31 ARALIK'TA
        Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek, ikinci taksitin son ödeme tarihi ise 31 Aralık'ta sona erecek.
        Yapılandırmanın avantajlarının kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitini süresinde ve tam olarak ödeyip, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitini ödeyemeyen veya eksik ödeyenlerin de yapılandırması bozuluyor.



        ATM'DEN ÖDEME YAPILABİLİR
        Taksitin yüzde 10'unu geçmemek şartıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemelerde yapılandırma bozulmuyor. Yapılandırması bozulan borçlular, ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabiliyor.


        Sabah'ta yer alan habere göre, yapılandırılmış prim borcu ödemeleri e-Devlet'ten yapılabildiği gibi, SGK'nin anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM'leri, internet veya mobil bankacılık aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

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        Haberler Güncel SGK'ya 1.2 milyon başvuru: 61 milyar liralık yapılandırma! İlk taksitte son ödeme tarihi 30 Kasım
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