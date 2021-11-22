AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı mı?

AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ üzerinden e-Devlet hesabı ile ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapılabiliyor. Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapmak isteyen adaylar e-posta veya TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra AÖF sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

AÖF ARA SINAVLAR ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖF vize sınavları yüz yüze yapılacak. Ancak bir dersin sınavlarının online yapılmasına karar verildi. Peki o ders hangisi?