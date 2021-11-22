AK Parti, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" çıkışını 'Haftalık Gündem Analizi'nde değerlendirdi. AK Parti'nin raporunda, "Kuru bir 'helalleşme' yaşanmışlıkları örtmeyecek" denildi.

Kılıçdaroğlu'nun, siyasi cinayetler olacağına dair bilgiler aldığını söylemesi, bürokratları, Merkez Bankası Başkanı'nı tehdit etmesi, partisinin tezkereye "hayır" oyu vermesi, KHK ile görevinden ihraç edilen kişileri yeniden göreve alacağına yönelik açıklamalarına dikkat çekildi. Bu açıklamalarına sadece FETÖ ve PKK/PYD mensuplarının olumlu tepki verdiğine işaret edilen raporda, "Samimiyetten yoksun bir şekilde helalleşmeye çalışmak yerine öncelikle kendi geçmişiyle hesaplaşması, toplumdan samimi bir şekilde özür dilemesi, yerli ve milli bir muhalefet anlayışını benimsemesi gerektiği" kaydedildi.

HİÇ SAMİMİ DEĞİL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti. Toplam 4 milyon 460 bin liralık tazminattan vazgeçti. Ama Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a teşekkür etmesi gerekirken, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "AİHM'den davalar geri dönmeye başlamıştı; kaybettiğini gördü..." diyerek yine kendisini haklı çıkarmak istedi! "Helalleşme" konusunda samimi olmadığını gösterdi.