3 aylar ne zaman 2022? Üç aylar takvimi 2022 Diyanet! Üç aylar ne zaman başlıyor 2022? Receb, Şaban, Ramazan ayları hangi tarihte idrak edilecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni yıla az bir zaman kala İslam alemi için büyük önem taşıyan Regaip, Miraç ve Berat kandillerini de içinde bulunduran üç ayların tarihleri merak edildi ve sıklıkla araştırma konusu oluyor. İşte o tarihler...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
2022 KANDİL TARİHLERİ!
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek.Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.