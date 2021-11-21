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    Öğretmenler Günü mesajları 2021! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun kısa 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları!

    Kasım ayının sonuna doğru yaklaşılırken Öğretmenler Günü mesajları 2021 araştırmaları hız kazandı. Çocukların eğitimlerine büyük katkı sağlayan ve onlara doğru yolu göstererek geliştiren eğitimcilerin hakkı ödenmez ve her yıl olduğu gibi bu yıl da bu özel gün kutlanacak. Öğrenciler ve veliler öğretmenlere hediye alırken SMS, Whatsapp üzerinden göndermek ya da sosyal medya hesaplarından paylaşarak tüm eğitimcilerin gününü kutlamak isteyenler Öğretmenler Günü mesajlarını görmek istiyor. En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun ve kısa 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Öğretmenler Günü mesajları 2021!

    Öğretmenler Günü mesajları 2021! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun kısa 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her yıl 24 Kasım tarihinde eğitimcileri yaptığı bu onurlu meslekten dolayı kutlamak ve onları mutlu etmek isteyen hem öğrenciler hem veliler hediye vermenin yanı sıra sözlü olarak da mesaj atıp sosyal medya hesaplarından paylaşım bu günün anlam ve önemine dikkat çekmek istiyor.Öğretmenler Günü mesajlarını haberimizden inceleyerek siz de paylaşabilirsiniz.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2021

    Endişelenecek çok fazla şeye sahip olsanız bile, hepimizin yani tüm öğrencilerinizin günlük sorunlarını dinlemek için zaman ayırmayı başaran harika insana… İlginiz hepimiz için fark yarattı. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

    Hedeflerime ve hayallerime ulaşmak için bana ilham verdiniz. Daha da önemlisi, ben olmama ilham verdiniz… Herkesin başkası olmak için çabaladığı bir dünyada bana kendim olmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

    Öğretmenlerimize duyduğumuz saygı, sevgi ve şükranlarımızı dile getirmek için bu günü fırsat bilmeli ve bu duygularla, onların ellerini öpmeliyiz. Okulu bitirip hayata atıldığımız zaman, bizi bu günlere hazırlayan öğretmenlerimizi hatırlamak, ziyaret etmek ya da bir telefon, kart veya mektupla hatırlarını sormak onlar için en büyük ve en değerli armağan olacaktır.

    Herhangi bir sebep olmadan bana rehberlik eden ve ilham kaynağı olan sevgili öğretmenim, size olan borcumu asla ödeyemem. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

    Bana soru sormak, merak etmek ve düşünmek için ilham veren canım öğretmenim, benim için yaptığınız her şey için teşekkürler... Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

    Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

    Elimden gelenin en iyisini yapmam için bana sürekli ilham verdiğiniz için size minnettarım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

    Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

    Ögretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur.

    Sorunlarımızı dinlemek ve çözümler üretmek için bize her zaman vakit ayırdığınız için teşekkürler öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

        Siz öğretmenler "Sevgi Elçileri" siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz.

        Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.

        Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!

        Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını üstlenir.

        Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüzü Tebrik Ederim.

        Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

        Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

        Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.

        Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

        Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleri ile gelişir.

        Canım öğretmenim! Öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum..

        Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

        Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.

        Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca ilikleyen, alnımız terleyince kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir.

        Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; Eğitim ve Öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir.

        Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

        Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

        Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

        Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

        Milletleri kurtaranlar; Yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Ögretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıstır.

        En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

            Siz kara göklerin yıldızları, ısıtın yurdumuzu sabaha kadar! Öğretmenler Gününüz kutlu olsun...

            Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.

            Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir.

            Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

            Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

            Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki, çevrende insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki, onları küçük görmeyesin.

            ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLADI?

            Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

            Türkiye'de Öğretmenler Günü kutlanmaya başlanması UNESCO'nun önerisinden daha önceye dayanır. Bu sebeple onların önerdiği tarihten daha farklı bir tarih kabul edilmesi son derece normaldir. Öğretmenlerin haklarını ve yükümlülüklerine kapsamlı şekilde yer veren Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın yıldönümü olan 5 Ekim tarihini öneren UNESCO'dan tam 13 sene önce Türkiye'de Öğretmenler Günü kutlanıyordu.

            24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

            Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.
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            Haberler Güncel Öğretmenler Günü mesajları 2021! En güzel ve anlamlı, resimli ve resimsiz, uzun kısa 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları!
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