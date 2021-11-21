Güniz Akkuş kimdir, yakalandı mı? Güniz Akkuş'un sevgilisi kim? 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un İnstagram hesabı ne?

GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR, YAKALANDI MI?

İstanbul'da "Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSLİK MESLEĞİNDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ!

Çetecilikten yargılanan ve polislik mesleğinden ihraç edilen Güniz Akkuş, 3 yıl hapis cezası almış ve cezasını çektikten sonra tahliye olmuş. İddiaya göre Akkuş, sabıkalı kişilerden oluşturduğu bir çeteyle eğlence mekanlarını haraca bağladı.

Polislik görevi elinden alınınca artık kendi mesleğiyle anılacağını söyleyerek birçok lidere gözdağı verip kendi örgütünü kuran Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratan Reina eğlence mekanına yapılan silahlı baskının parmağı olduğu iddia ediliyor.

GÜNİZ AKKUŞ SEDAT PEKER'E NE DEDİ?

Akkuş, Sedat Peker için yayınladığı bir videoda "Bana bak Sedat, sana 10 gün müddet veriyorum. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa gerçek vatan sevdalıları kardeşim bir gece ansızın senin ziyaretine gelecek." dedi.