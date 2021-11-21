AÖF ara sınavları online mı yüzyüze mi olacak? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Anadolu Üniversitesi’nden açıklama!

Mobil cihazlarla (cep telefonu, tablet, vb.) sisteme giriş yapabilir miyim?

Sisteme cep telefonu veya tablet gibi mobil cihazlarla giriş yapmak istediğinizde aşağıdaki gibi bir sayfa açılacaktır. Sisteme e-devlet şifreniz ile giriş yapmayınız. Eposta yazan kutucuğa T.C. kimlik numaranızı yazarak devam etmeniz ve açılan sayfaya tekrar T.C. kimlik numarınızı ve öğrenci otomasyonu için kullandığınız giriş şifrenizi yazmanız yeterlidir.

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NEDİR?

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.