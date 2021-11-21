AÖF ara sınavları online mı yüzyüze mi olacak? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Anadolu Üniversitesi’nden açıklama!

AÖF ara sınavları online mı yüzyüze mi olacak? AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu.2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi sınav takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Koronavirüs nedeniyle yapılan sınavların tarihleri ve şekli değişiklik gösterebildiği için AÖF 1. dönem ara sınavlarına katılacak olan öğrenciler sınav merkezlerine gidilerek mi sınava gireceklerini giriş belgeleri ile ilgili bilgileri de merak eder oldu. İşte ayrıntılar…
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi ara sınavları 27 Kasım'da başlayıp 28 Kasım'da sona erecek. Güz dönemi sonu sınavları da 8-9 Ocak'ta uygulanacak.
AÖF ARA SINAVLAR ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF vize sınavları yüz yüze yapılacak. Ancak bir dersin sınavlarının online yapılmasına karar verildi. Peki o ders hangisi?