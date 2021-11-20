Türkiye Yörük kızı Müslüme'ye ağlıyor! Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?



Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye giden yollar ve patikalar, komandolar tarafından kapatılırken, jandarma, baba Mehmet Yağal'ın, kızının kayıp olduğu dönemde "Husumetlilerimiz var" açıklamasını da dikkate alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki işlemlerin ardından önce Gülnar Devlet Hastanesine götürüldü. Daha sonra Müslüme Yağal'ın cenazesi buradan alınarak otopsi işlemleri için gönderildiği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde morga konuldu.



NE OLMUŞTU?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.