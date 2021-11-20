Türkiye Yörük kızı Müslüme'ye ağlıyor! Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?

Mersin Gülnar'da, 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Karaman'da yaşayan Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, geçen 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı mahallesinde çadır kurdukları sırada, kızları Müslüme, aniden ortadan kayboldu.
Tüm aramalara rağmen küçük kızı bulamayan aile, jandarmayı arayarak yardım istedi. 25 kilometrelik alanı karadan ve havadan tarayan ekipler, arama çalışmalarının 10'uncu gününde küçük kızın cesedine ulaştı.
Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta ve 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde çalılıklar arasında bulundu.