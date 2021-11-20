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    • 20.11.2021 07:42
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    • 20.11.2021 08:13
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    Türkiye Yörük kızı Müslüme'ye ağlıyor! Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. 3 yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu yere 7 kilometre uzaklıktaki dağın tepesinde bulundu. Yürekleri yakan olay sonrası akıllarda ise soru işaretleri oluştu: Küçük Müslüme'yi tepeye kim çıkardı?

    Sır perdesini aralayacak soru!

    Mersin Gülnar'da, 10 gün önce ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedenine ulaşıldı.


    Karaman'da yaşayan Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, geçen 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı mahallesinde çadır kurdukları sırada, kızları Müslüme, aniden ortadan kayboldu.



    Tüm aramalara rağmen küçük kızı bulamayan aile, jandarmayı arayarak yardım istedi. 25 kilometrelik alanı karadan ve havadan tarayan ekipler, arama çalışmalarının 10'uncu gününde küçük kızın cesedine ulaştı.



    Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta ve 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde çalılıklar arasında bulundu.



        "MELEK Mİ OLDUN KIZIM?"
        Kızının acı haberini alan Selvi Yağal, "Melek mi oldun kızım?" diyerek gözyaşı döktü.


        O TEPEYE KİM ÇIKARDI?
        Müslüme bebek'in kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bıraktı.

        MÜSLÜME CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?
        Torunuyla aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o kadar uzağa gidebilmesine anlam veremediklerini söyledi. Küçük kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendiriliyor.



        MEHMET YAĞAL: HUSUMETLİLERİMİZ VAR
        Talihsiz çocuğun cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Müslüme'nin babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal, dedesi, kardeşleri ve akrabaları, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


            Müslüme'nin cesedinin bulunduğu bölgeye giden yollar ve patikalar, komandolar tarafından kapatılırken, jandarma, baba Mehmet Yağal'ın, kızının kayıp olduğu dönemde "Husumetlilerimiz var" açıklamasını da dikkate alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

            ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
            Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki işlemlerin ardından önce Gülnar Devlet Hastanesine götürüldü. Daha sonra Müslüme Yağal'ın cenazesi buradan alınarak otopsi işlemleri için gönderildiği Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde morga konuldu.

            NE OLMUŞTU?
            Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

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            Haberler Güncel Türkiye Yörük kızı Müslüme'ye ağlıyor! Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?
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