Yörük kızı Müslüme bebeğin ölüm nedeninin ne olduğu merak edilip araştırılıyor. 10 gün boyunca aranan kayıp Müslüme Yağal'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Müslüme bebeğin öldürüldüğü iddiaları güçlenirken son dakika haber geldi. Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu. Peki, Müslüme bebek neden öldü, öldürüldü mü? Yörük kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne? Müslüme Yağal'ın otopsi raporu çıktı mı? İşte son dakika gelişmeler...
MÜSLÜME'NİN NEDEN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI!
Bazı haber kaynaklarına göre, Mersin'de hayatını kaybeden 3 yaşındaki Müslüme'nin bedeninde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadığı, açlık ve soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ancak ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
MÜSLÜME BEBEK NASIL BULUNDU?
Gülnar'da Yörük aile Mehmet ve Selvi Yagal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bir ağacın altında bulundu.
10 Kasım tarihinden bu yana arama çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.