ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Finaller ne zaman?

ATA AÖF vize sınavları için beklenen gün geldi çattı. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler soru cevap anahtarına ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Yüz yüze yapılan ATA AÖF vize sınavları 3 oturumda düzenleniyor. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!