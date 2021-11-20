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    • Güncel
    • 20.11.2021 15:25
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    • 20.11.2021 15:25
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    ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Finaller ne zaman?

    ATA AÖF sınav sonuçları için aramalar hız kazandı. Bu hafta sonu gerçekleşen ATA AÖF vize sınavları yüz yüze 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor. Öğrenciler sınavların ardından soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını bir yandan da sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu nedenle gözler son dakika duyurulara çeverildi. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Finaller ne zaman?

    ATA AÖF vize sınavları için beklenen gün geldi çattı. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler soru cevap anahtarına ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Yüz yüze yapılan ATA AÖF vize sınavları 3 oturumda düzenleniyor. Peki, ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
    ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

    ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
    ATA AÖF soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. ATA AÖF soru ve cevapları yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.


    ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2021 2022
    Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,

    Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,

        Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,

        Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde

        2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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        Haberler Güncel ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? Finaller ne zaman?
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