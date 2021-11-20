22 Kasım Pazartesi günü okul var mı, ara tatil ne zaman bitiyor? İkinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ara tatil sürecindeyken öğrenciler ve velileri, ilk ara tatil ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere 12 Kasım'dan itibaren öğrenciler ilk ara tatil sürecine girmişti. Kasım ara tatilini yapan öğrenciler tekrar okula dönüş yapacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 22 Kasım Pazartesi günü okul var mı? İkinci dönem ara tatili ne zaman? İşte tüm merak edilenler haberimizde!