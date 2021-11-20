22 Kasım Pazartesi günü okul var mı, ara tatil ne zaman bitiyor? İkinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ara tatil sürecindeyken öğrenciler ve velileri, ilk ara tatil ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Bilindiği üzere 12 Kasım'dan itibaren öğrenciler ilk ara tatil sürecine girmişti. Kasım ara tatilini yapan öğrenciler tekrar okula dönüş yapacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 22 Kasım Pazartesi günü okul var mı? İkinci dönem ara tatili ne zaman? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
ARA TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?
Kasım ara tatili 15 Kasım Pazartesi günü başlamıştı. Tatil süreci 21 Kasım Pazar günü sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Öğrenciler 22 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.