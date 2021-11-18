Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ-18 Kasım Süper Loto büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.68 milyon 601 bin liralık devirli ikramiye tutarına sahip Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Umutlarını büyük ikramiyeye bağlayan vatandaşlar hangi numaraların şansı olduğunu merak ediyor ve sıklıkla araştırma yapıyor. Canlı yayın ile düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.