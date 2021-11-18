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    • Güncel
    • 18.11.2021 19:05
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    • 18.11.2021 19:05
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    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ-18 Kasım Süper Loto büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusu yer alıyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez noter huzurunda ve canlı yayın ile gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için heyecan dolu geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) düzenlediği 18 Kasım Süper Loto büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? Büyük ikramiye bugün ne kadar? Kuponlarını oynayarak bayilere gidip yatıranların merak ettiği Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ-18 Kasım Süper Loto büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.68 milyon 601 bin liralık devirli ikramiye tutarına sahip Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Umutlarını büyük ikramiyeye bağlayan vatandaşlar hangi numaraların şansı olduğunu merak ediyor ve sıklıkla araştırma yapıyor. Canlı yayın ile düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    18 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları 21:30'da belli olacak ve haberimizde yer alacak. Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Bu haftaki ilk çekiliş bu akşam yapıldı.

    Şanslı numaralar aşağıdaki gibidir;

    BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

    Şans oyunu tutkunları merakla bugünkü büyük ikramiye tutarını araştırıyor. 12 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 40.035.639 lira olarak belirlendi. Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3, 18, 32 ,33, 47, 58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaralarını Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.

        SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
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        Haberler Güncel Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ-18 Kasım Süper Loto büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri?
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