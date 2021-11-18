Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ-18 Kasım Süper Loto büyük ikramiye kazandıran numaralar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.68 milyon 601 bin liralık devirli ikramiye tutarına sahip Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Umutlarını büyük ikramiyeye bağlayan vatandaşlar hangi numaraların şansı olduğunu merak ediyor ve sıklıkla araştırma yapıyor. Canlı yayın ile düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
18 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları 21:30'da belli olacak ve haberimizde yer alacak. Süper Loto çekilişleri haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Bu haftaki ilk çekiliş bu akşam yapıldı.
Şanslı numaralar aşağıdaki gibidir;
BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Şans oyunu tutkunları merakla bugünkü büyük ikramiye tutarını araştırıyor. 12 Ekim için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 40.035.639 lira olarak belirlendi. Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 3, 18, 32 ,33, 47, 58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaralarını Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.