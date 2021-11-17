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    • Güncel
    • 17.11.2021 10:31
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    • 17.11.2021 22:00
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    Pensilvanya'da kaos: FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Zehirlenme ve intihar iddialarına ilişkin bölgeden ilk bilgiler geldi

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu’nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek için toplanan örgütün mollaları istişare heyetinin saatlerdir açıklama yapmak için beklediği öğrenildi. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur'dan açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok. Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir." dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    FETÖ elebaşı Gülen öldü mü?

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

    15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek için toplanan örgütün mollaları istişare heyetinin saatlerdir açıklama yapmak için beklediği öğrenildi.



    PENSILVANYA SAYLORSBURG'DAKİ KAMPTA TOPLANDILAR
    İddiaları sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından paniğe kapılan FETÖ'cüler Pensilvanya Saylorsburg'daki kampta toplandı. Zehirlenme olayından haberi olmayan hainler büyük şok yaşadı.



    DOĞRU OLMADIĞINI AÇIKLAYACAKLARDI
    Gelen bilgilere göre saatlerdir hiçbir açıklama yapmayan örgütün mollaları istişare heyeti ve tayin heyetinin bu bilgilerin doğru olmadığına dair bir karşı açıklama yapmayı planlıyorlardı.


        OLAY DUYULUNCA FETÖ'CÜLER ŞAŞIRDI
        Zaman kazanabilmek için zehirlenme ve intihar gibi olayları reddetmeyi planlayan örgüt üyeleri olayın duyulmasının ardından ne yapacaklarını şaşırmış durumda.


        HER ŞEY NET DOĞRU
        Dün akşam saat 19:30 dan itibaren Cevdet Türkyolu'nun adamının Fetullah Gülen'i zehirlediğini ve Türkyolu'nun evinde birinin intihar ettiğini, intihar edenin olanları hazmedemeyen Türkyolu mu yoksa Gülen'i zehirleyene zarar verip intihar süsümü verdiklerinin belli olmadığını yazan sosyal medya kullanıcısı anlattıklarını FETÖ'cülerin http://herkul.org'da 2019 yılındaki bir videosunun 3 dakika 41 saniyesini yayınlaması sonrası daha da netleştiğini duyurdu. Elebaşı Gülen'in videonun sonunda, "Başınıza gelen her şeyden dolayı onu şükürle karşılarsanız şayet bir adım daha o miraçta onu doğru yaklaşmış olursunuz." ifadelerini kullandığı görüldü

        ELEBAŞI GÜLEN ÖLDÜ MÜ?
        Elebaşı Gülen'in zehirlenme vakası sonrası ölüp ölmediği henüz bilinmezken FETÖ'cülerin panik halinde Saylorsburg''daki çiftliğe geçtikleri öğrenildi.



            TERÖR ÖRGÜTÜNDE SAVAŞ BAŞLAYACAK
            Çiftlikte toplanan örgüt üyelerinin açıklama yapmamasının bir sebebinin de örgüt içi savaşın kızışacağı ve parçalanmanın daha da derinleşeceği iddia edildi. Elebaşı Gülen'e muhaliflerden ses yükseldiği bildirildi.






            TÜRKYOLU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE HAREKETLENME
            Gelen son haberlere göre, Salysburg'daki Cevdet Türkyolu'nun evinin önünde hareketlenme yaşandığı ve bir pickupın arkasına kasa (karavan vari kasa) takıp getirdikleri görüldü.



            BİR KİŞİYİ TEDAVİYE GÖTÜRDÜLER



                Evden kimi alıp tedaviye götürdükleri bilinmezken FETÖ'cülerden hala bir açıklama gelmedi.


                GURBET MEZARLIĞINDAN HAREKETLİLİK
                Bir başka iddiaya göre ise, FETÖ'cülerin "Gurbet Mezarlığı" adını verdikleri alanda gece saatlerinde hareketlilik yaşandı.




                YAŞIYOR MU ÖLDÜ MÜ? AÇIKLAMAKTAN KORKMAYIN
                ABD'de gece saat 04.00 olduğunu ve bütün FETÖ'cülerin ayakta olduğunun altını çizen sosyal medya kullanıcısı, "Hoca dediğiniz hahambaşı zehirlendi orası kesin, midesini ve kanını temizleyebildiniz mi? Yaşıyor mu öldü mü? Açıklamaktan korkmayın." diyerek hainlere gerçeği açıklama çağrısı yaptı.

                    Öte yandan Fuat Avni hesabını yöneten FETÖ'cü Said Sefa'nın attığı tweetlerde ölümden bahsettiği görüldü. Sefa'nın attığı bir tweette,
                    "Sustum
                    öldüler çocuklar
                    sonbaharın hazin kırbaçıyla
                    dökülen yapraklar gibi
                    mezar oldu onlara
                    kıyısında azgın bir nefret birikmiş nehrin dibi


                    ve
                    söndü
                    demir araçların altında
                    son gülüşleri

                    rüyama dahi girmedi
                    sahipsiz feryatlar
                    sustum sustum sustum
                    sessiz sessiz ölene kadar"                     ifadelerini kullandığı görüldü


                    ANADOLU AJANSI TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA
                    Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

                    "FETÖ'nün zehirlendiği, ölmüş olabileceği, onu zehirleyenin öldürüldüğü yönündeki iddiaları biz de yakından takip ediyor ve araştırıyoruz." diyen Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok." ifadelerini kullandı.

                    "ÇİFTLİKTE BİR OLAY YAŞANMADIĞI ANLAMINA GELMEZ"
                    Copur, sözlerinin devamında "Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir. Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz. Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız." açıklamasında bulundu.

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                    Haberler Güncel Pensilvanya'da kaos: FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Zehirlenme ve intihar iddialarına ilişkin bölgeden ilk bilgiler geldi
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