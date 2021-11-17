Pensilvanya'da kaos: FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Zehirlenme ve intihar iddialarına ilişkin bölgeden ilk bilgiler geldi

Öte yandan Fuat Avni hesabını yöneten FETÖ'cü Said Sefa'nın attığı tweetlerde ölümden bahsettiği görüldü. Sefa'nın attığı bir tweette,

"Sustum

öldüler çocuklar

sonbaharın hazin kırbaçıyla

dökülen yapraklar gibi

mezar oldu onlara

kıyısında azgın bir nefret birikmiş nehrin dibi



ve

söndü

demir araçların altında

son gülüşleri

rüyama dahi girmedi

sahipsiz feryatlar

sustum sustum sustum

sessiz sessiz ölene kadar" ifadelerini kullandığı görüldü



ANADOLU AJANSI TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

"FETÖ'nün zehirlendiği, ölmüş olabileceği, onu zehirleyenin öldürüldüğü yönündeki iddiaları biz de yakından takip ediyor ve araştırıyoruz." diyen Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTLİKTE BİR OLAY YAŞANMADIĞI ANLAMINA GELMEZ"

Copur, sözlerinin devamında "Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir. Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz. Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız." açıklamasında bulundu.