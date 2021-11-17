İsmet Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Ak Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz nereli? İşte siyasi kariyeri...

Kamuda ve özel sektörde yaklaşık 20 yıl mühendis ve müşavir avukat olarak hizmet verdikten sonra 31.12.2002 tarihinde Denizcilik Müsteşarı olarak atandı.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114. maddesi uyarınca bağımsız olarak 08.05.2007 tarihinde Ulaştırma Bakanı oldu.

01.11.2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.