Müslüme kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüme bebeğe ne oldu son dakika? Müslüme Yağal öldü mü, kim öldürdü? Müge Anlı...

Mersin'in Gülnar ilçesinde aniden ortadan kaybolan Müslüme bebek için araştırmalar devam ediyor. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı ve ekibi Müslüme için seferber oldu. 6 gündür bulunamayan Müslüme bebek hakkında son dakika gelişmesi var mı yok mu merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 3 yaşındaki Müslüme bebeğin son durumu ne? Müslüme kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüme bebeğe ne oldu son dakika? Müslüme Yağal öldü mü, kim öldürdü? İşte son dakika bilgileri...
MÜSLÜME BEBEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Müslüme Yağar henüz 3 yaşında. Ailesi ile birlikte yaşadığı Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kayboldu. 1000 yıllık bir aile olan Sarıkeçeli yörükleri, Adana Ceyhan'a bağlıdır.
Konya'da yaşayan aile, kış gelmesi nedeniyle Mersin Gülnar'a göç ederken konaklayacakları çadırı kurarken Müslüme bebek ortadan kayboldu. Küçük çocuğun bulunması için Müge Anlı dahil, jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmaları sürüyor. Müslüme bebeğin henüz izine rastlanılmadı.
MÜSLÜME BEBEĞE NE OLDU, BULUNDU MU?
10 Kasım günü saat 17.00'de kaybolan bebeğe henüz ulaşılamadı. Müge Anlı'nın programına çıkan aile kızlarının kaçırılmış olabileceği şüphesini dile getirdi. Öte yandan ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı.
Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, 6'ncı günde de kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.