Müslüme kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüme bebeğe ne oldu son dakika? Müslüme Yağal öldü mü, kim öldürdü? Müge Anlı...

Mersin'in Gülnar ilçesinde aniden ortadan kaybolan Müslüme bebek için araştırmalar devam ediyor. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı ve ekibi Müslüme için seferber oldu. 6 gündür bulunamayan Müslüme bebek hakkında son dakika gelişmesi var mı yok mu merak ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 3 yaşındaki Müslüme bebeğin son durumu ne? Müslüme kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüme bebeğe ne oldu son dakika? Müslüme Yağal öldü mü, kim öldürdü? İşte son dakika bilgileri...