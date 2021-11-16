Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışıyla Türkiye düşmanlarına eş zamanlı operasyon!

Etkinliğin düzenleyicisi olan Sürgün Akademi, 2017 yılında Duisburg Essen Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Essen Kültür Bilimleri Enstitüsü (KWI) ve Bölgelerarası Araştırmalar Forumu'nun ortak girişimiyle kuruldu. Sürgün Akademi'nin başkanlığını yürüten Kader Konuk ise Türkiye karşıtı çalışmalarıyla biliniyor.

Konuk, 2016'da "Barış İçin Akademisyenler" bildirisini imzalayan isimlerin görevlerinden ihraç edilmelerinin ardından Almanya'da düzenlenen bir toplantıda konuşarak şunları söylemişti:

ÖĞRENCİLERE NASİHAT: TÜRKİYE'YE GİTMEYİN

"Çok sayıda meslektaşımız soruşturmaya uğradı, üniversitelerden atıldı ya da tutuklandı. Bütün bunlar bilime karşı yapılmış bir saldırıdır. Sadece akademisyenler değil, öğretmenlerin, gazetecilerin, hukukçuların da görevlerine son verildi. Bilim ve özgür düşünce engellenmek isteniyor. Bütün bu olanları insan hakları çerçevesinde düşünmek gerekir. Essen'de 700 Türk kökenli öğrencimiz var. Bunlar Türkçe öğretmenlik bölümünü okuyor. Bu öğrencilerimize 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gitmemeleri konusunda bir uyarıda bulunduk. Türkiye ile ilgili bilimsel olarak çalışmalarımız da engellendi, bu alandaki akademik çalışmalarımızda duraksama oldu. Örneğin bu yılki Türkoloji Kongresi'ne Türkiye'den davet edilen yaklaşık yirmi akademisyenimiz gelemedi. Türkiye'de eleştirel düşünce susturulmak isteniyor."

Konuk'un başkanı olduğu Sürgün Akademi'nin Türkiye'den giden FETÖ ve PKK bağlantılı akademisyenlere burs vereceği iddia edilmişti.

"TÜRK TERÖR DEVLETİ BAŞKANI ATATÜRK"

Kurdische Gemeinde Deutschland, dün resmi Twitter hesabı üzerinden Seyit Rıza'yı andığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etti. Türkiye'yi terör devleti olmakla suçlayan kurum, Atatürk için de terör devleti başkanı olduğunu yazdı:

"84 yıl önce bugün, 15 Kasım 1937'de, Türk terör devleti başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle Seyit Rıza idam edildi ve bugüne kadar bilinmeyen bir yere gömüldü. Kürt halkı onu unutmadı."

Etkinliğin destekçilerinden Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Başkanı Hüseyin Mat, önceki gün Almanya'da Seyit Rıza'yı anma etkinliğine katıldı. Mat, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "84. yılında Pir Seyid Rıza ve yol arkadaşlarını andık. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA TÜRKİYE'YE KARŞI FAALİYET

Etkinliği düzenleyen kurumların faaliyetleri büyük benzerlik gösteriyor. Türkiye karşıtı çalışmalar yürüten kurumlar sözde Ermeni soykırımı, "Dersim İsyanı", HDP ve diğer pek çok konuda konferanslar, toplantılar düzenleyerek Türkiye üzerinde baskı oluşturmayı amaçlıyor.

Düzenleyicilerden Kultur Forum Turkei Deutschland, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını savunurken Lepsiushaus Potsdam Enstitüsü de sözde Ermeni soykırımı konusunda Almanya ve Avrupa ülkelerinde çalışmalar yapıyor. Ayrıca Sürgün Akademi'nin kadrosunda yer alan Egemen Özbek de Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını savunurken HDP'nin kapatılmasına da karşı çıktığını pek çok kez dile getirdi.

AVRASYA ALEVİ İSLAM BİRLİĞİ'NDEN ÇALIŞTAYA KINAMA

"Tanınmayan soykırım-Dersim 1937-1938" çalıştayıyla ilgili olarak başvurduğumuz Haydar Siliseri, Başkanı olduğu Avrasya Alevi İslam Birliği adına gazetemize şu mesajı iletti:

"Erenler, bugün Dersim katliamı diyerek Seyit Rıza'yı da koz olarak kullanıp, Alevi toplumunun duygularını kullanıyor, inanç sömürüsü yapıyorlar. Siyasi marjinal sol eğilimli grup ve örgütler, ülkeyi köşeye sıkıştırıp, emperyalist güçlerin de desteğiyle kendilerine göre bir devlet kurma derdindeler. Alevilerin ne bir devlet kurma ne ayrı bir bayrak ne de ayrı bir din derdi yoktur. Biz İslamız ve İslam'ın özüyüz. Hak Muhammet Ali yolundayız. Cumhutiyet'e bağlıyız. Devletimizin yanındayız. Almanya'nın Ruhr bölgesinde üniversite bünyesinde devlet bakanlığı gibi kurumların da desteğini alarak 1937-38 arasında Dersim (Bugünkü adı ile Tunceli)'de katliam yapıldığı iddia edilmektedir."

"BEDELİNİ ÖDEDİLER"

"Bütünüyle emperyalist çevrelerin düzmece yalanlarıyla Alevi toplumunun ve Türk Milletinin içine nifak tohumları sokarak kargaşalık yaratmak amacındalar. Birinci Dünya Savaşında olduğu gibi Türkiye'yi sıkıntıya düşürmek için çete savaşları ve isyanlar başlatanlar bunun bedelini ağır olarak ödemişlerdir.

Yurt içinde ve dışında bulunan tüm Alevi kurum ve kuruluşlarımız bu olaya ve iddialara asla sessiz kalmamalıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz Aleviler devletimizin yanındayız. Cumhuriyetimizi savunmak için Atatürk'e maddi ve manevi destek sözünden asla vazgeçmedik. Bu utanmazlık çalıştayını kınıyor ve protesto ediyoruz."

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