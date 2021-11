Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışıyla Türkiye düşmanlarına eş zamanlı operasyon!

Konferans hem üniversite ortamında doğrudan katılımla ve Zoom uygulaması üzerinden izlenebilecek.

Sürgündeki Akademi (Academy in Exil), Türkiye Almanya Kültür Forumu (KulturForumTürkei Deutschland), Duisburg-Essen Üniversitesi, Beşeri Bilimlerde İleri Çalışma Enstitüsü (Instute for Advenced Study in the Humanities), Lepsiushaus Potsdam, Dersim Akademik Değişim Vakfı, Multikulturelles Forum e.V. (Çok Kültürlü Forum), Wolkswagen Vakfı, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein Westfalen (Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı), Stadt Essen, Global Kultur, Centre for Southest European Studies (Güney Avrupa Araştırmaları Merkezi), Alevitische Jugend (Alevi Gençliği).

Etkinliğin düzenleyicileri arasında AABF Kuzey Ren Westfalya Gençlik Kolu, Dersim Akademik Değişim Vakfı, Ermeni Araştırmaları Vakfı da görünüyor.

Sürgün Akademisi yöneticisi Kader Konuk ve Kulturforum temsilcisi Osman Okkan öne çıkan isimler.

Konuşmacılar arasında Türkiye'yi 'Ermeni Soykırımı' yapmakla suçlayan Taner Akçam, Mihran Dabag, Tessa Hofmann gibi isimler yer alıyor.

Bu yılın 22 Nisan'ında AABF'ye bağlı Alevi Gençlik Birliği Kuzey Ren Westfalya şubesi Türkiye'de soykırıma uğradığı iddia edilen Ermeniler, Kürtler, Aleviler, Asurlular ve Pontus Rumlarını anma toplantısı düzenledi. Burak Çopur'un açılış yapmasından sonra Yılmaz Kahraman, İlias Uyar, Petrus Afrem Barsom ve Dimitrios Konstandinidis konuşma yaptılar. Toplantının ABD merkezlerinde ilan edilen "24 Nisan soykırım kurbanlarını anma günü"ne denk getirilmesi anlamlı bulundu. ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da yapacağı açıklamada şimdiye kadarki açıklamalardan farklı olarak Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayacağını ilan etmişti. Almanya'daki birçok kitle örgütü ve gençlik temsilcisi bu toplantının Biden'ın çağrısına uyarak yapıldığını, Türkiye'yi karıştırmaya yönelik "yaratıcı yıkıcılık" çabalarının bir parçası olduğunu belirttiler.

21 EKİM'DE RUHR ÜNİVERSİTESİNDE AYNI KONU

21 Ekim 2021 günü Almanya'da Ruhr Üniversitesi himayesinde yine "Dersim katliamı" konulu bir çalıştay yapıldı. Çevrimiçi yapılan çalıştayda Almanya'da sık sık ele alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'Ermenilere, Alevilere, Kürtlere, Asurilere, Pontuslara, Dersimlilere ve diğer etnik ve dini farklılıklara karşı katliamlar yaparak kurulduğu' iddiası tekrarlandı. Çalıştayda Üniversite Rektörü Axel Schölmerich yanında şu isimler yer aldı: Eyalet Milletvekili Serdar Yüksel, AABF Gençlik Kolları adına Özge Erdoğan, Dersim Kültür ve Tarih Merkezi adına Hüseyin Kenan Aydın, Barış ve İnsan Hakları araştırma merkezi adına Christian Gudehus.