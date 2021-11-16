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    • 16.11.2021 19:38
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    • 16.11.2021 19:38
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    İstanbul'da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL 2021?

    İstanbul'da halk ekmek fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), ürünlerine yüzde 47'ye varan oranlarda zam geldiği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında halk ekmek fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, İstanbul'da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL? İşte son dakika gelişmeler ve İHE halk ekmek fiyatları!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL 2021?

    Ekmek fiyatları en çok araştırılan konulardan biri oluyor. İstanbul'da ekmek fiyatlarına yapılan zam sonrası halk ekmek fiyatlarına da zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki, İstanbul'da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL 2021? İşte tüm merak edilenler!

    İSTANBUL'DA HALK EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU, ZAM MI GELDİ?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47'ye varan oranlarda zam yaptı.

    İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

        Zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseltildi.

        İHE, ekmek ve unlu mamullere son olarak temmuzda zam yapmıştı.
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