Ekmek fiyatları en çok araştırılan konulardan biri oluyor. İstanbul'da ekmek fiyatlarına yapılan zam sonrası halk ekmek fiyatlarına da zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki, İstanbul'da halk ekmek fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi? İHE İstanbul güncel halk ekmek fiyatları kaç TL 2021? İşte tüm merak edilenler!
İSTANBUL'DA HALK EKMEK FİYATLARI NE KADAR OLDU, ZAM MI GELDİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş (İHE), 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47'ye varan oranlarda zam yaptı.
İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.