Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, kaç TL? İşte seferlerin başlayacağı tarih...

Doğu Ekspresi, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolayısıyla seferlerine ara vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlayacağı tarihi açıkladı. Masalsı yolcuğuna Ankara'dan başlayan ve bir çok ili geçtikten sonra son durağı olan Kars'a ulaşan Doğu Ekspresi pek çok kişinin hayali. 2022 yılında Doğu Ekspresi bilet fiyatları bir hayli merak ediliyordu. Karaismailoğlu'nun sefer tarihi vermesiyle birlikte Doğu Ekspresi biletleri ne kadar, kaç TL? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte seferlerin başlayacağı tarih ve Doğu Ekspresi bilet fiyatları!
DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Salgın nedeniyle Doğu Ekspresi seferlerine Mart 2020'nin ortasından itibaren ara verildiğini hatırlattı. Karaismailoğlu açıklamasının devamında şu bilgileri paylaştı;
"Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Trenler Ankara'dan çarşamba, cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor. Tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor."
Karaismailoğlu, ilk seferinden bu yana Turistik Doğu Ekspresi'nde 37 bin yolcunun seyahat ettiği bilgisini paylaştı. Ankara-Kars güzergahının seyahat yazarları tarafından dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri seçildiğini belirtti.
32 SAAT 37 DAKİKA SÜRÜYOR!
Karaismailoğlu, 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkurunun 31 saat 40 dakika, Kars-Ankara parkurunun da 32 saat 37 dakikada tamamlandığını belirterek yolcuların farklı lezzetleri tadarken tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuştuğunu ifade etti.
Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece Kars'ın değil, güzergahında bulunan Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için de fırsatlar sunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:.
"Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında, İliç ve Erzurum'da, Erzincan, Divriği ve Sivas'ta 3'er saat durarak grup ve bireysel olarak seyahat eden yolculara turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor. Söz konusu istasyonlarda duran tren, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulu Camisi, Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor. Seyahat severler, tarihi zenginliğin yanında gastronomik zenginliğe de şahitlik etme fırsatı yakalıyor."