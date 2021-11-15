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    • 20.11.2021 17:52
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    Nebe Suresi Oku, Dinle Ve Türkçe Meali, Faziletleri - NEBE (AMME) SURESİ Arapça - Türkçe Okunuşu Ve Anlamı!

    NEBE (AMME) SURESİ Arapça - Türkçe Okunuşu Ve Anlamı oldukça merak ediliyor. Amme suresi Nebe adıyla da bilinir. Amme suresi, Kuran-ı Kerim’de bulunan ve mübarek ve özel dini günlerde sıkça okunan bir suredir. Amme suresi, adını surenin başlangıç kelimesi olan Amme kelimesinden aldığından ötürü bu isimle anılmaya başlamıştır. Amme Suresi Arapça veya Türkçe olarak okunabilir. Kuran’ı daha iyi anlayabilmek için Arapça öğrenmek gerekir, ama Arapça bilmiyorsanız Türkçe olarak da sureyi okuyabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    NEBE AMME SURESİ Arapça - Türkçe Okunuşu Ve Anlamı!

    Amme Suresi Arapça Okunuşu

    Amme suresinin Arapça okunuşu şu şekildedir:

    Bismillahirrahmanirrahiym

    1. Amme yetesaelune.

    2. Aninnebeil'azıymi.

    3. Elleziy hum fiyhi muhtelifune.

    4. Kella seya'lemune.

    5. Sümme kella seya'lemune.

    6. Elem nec'alil'arda mihaden.

    7. Velcibale evtaden.

    8. Ve halaknakum ezvacen.

    9. Ve ce'alna nevmekum subaten.

    10. Ve ce'alnelleyle libasen.

    11. Ve ce'alnennehare me'aşen.

    12. Ve beneyna fevkakum seb'an şidaden.

    13. Ve ce'alna siracen vehhacen.

    14. Ve enzelna minelmu'sırati maen seccacen.

    15. Linuhrice bihi habben ve nebaten.

    16. Ve cennatin elfafen.

    17. İnne yevmelfasli kane miykaten.

    18. Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvacen.

    19. Ve futihatissemau fekanet ebvaben.

    20. Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.

    21. İnne cehenneme kanet mirsaden

    22. Littağıyne meaben.

    23. Labisiyne fiyha ahkaben.

    24. La yezukune fiyha berden ve la şeraben.

    25. İlla hamiymen ve ğassakan.

    26. Cezaen vifakan.

    27. İnnehum kanu la yercune hısaben.

    28. Ve kezzebu biayatina kizzaben.

    29. Ve kulle şey'in ahsaynahü kitaben.

    30. Fezuku felen neziydekum illa 'azaben.

    31. İnne lilmuttekıyne mefazen.

    32. Hadaika ve a'naben.

    33. Ve keva'ıbe etraben.

    34. Ve ke'sen dihakan.

    35. La yesme'une fiyha lağven ve la kizzaben.

    36. Cezaen min rabbike 'ataen hısaben.

    37. Rabbissemavati vel'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.

    38. Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.

    39. Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.

    40. İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

    NEBE (AMME) SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU -1

        NEBE (AMME) SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU -2

        Amme Suresi Türkçe Meali

        Surenin anlamını öğrenmek için Amme Suresi Arapça okunuş yerine Türkçe'yi de tercih edebilirsiniz. Amme suresinin Türkçe meali şu şekildedir:
        Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

        1. Birbirlerine neyi soruyorlar?

        2,3. Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?

        4. Hayır, ileride bilecekler.

        5. Yine hayır; ileride bilecekler.

        6,7. Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?

        8. Sizleri (erkekli-dişili) eşler hâlinde yarattık.

        9. Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.

        10. Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık.

        11. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

        12. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.

        13. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.

        14,15,16. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.

        17. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.

        18. Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.

        19. Gök açılır ve kapı kapı olur.

        20. Dağlar yürütülür, serap hâline gelir.

        21,22,23. Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.

        24. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!

        25,26. Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.

        27. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.

        28. Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.

        29. Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) tamamiyle sayıp tespit ettik.

        30. Kâfirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız."

        31,32,33,34. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

        35. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.

        36,37,38. Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

        39. İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

        40. Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
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        Haberler Güncel Nebe Suresi Oku, Dinle Ve Türkçe Meali, Faziletleri - NEBE (AMME) SURESİ Arapça - Türkçe Okunuşu Ve Anlamı!
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