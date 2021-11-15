Başkan Erdoğan başkanlığında 14:20'de başlayan AK Parti MKYK ve MYK toplantılarında, milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret konusu konuşulacak.
AK PARTİ'DE KRİTİK TOPLANTI
Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi ilk kez parti kurmaylarıyla birlikte değerlendirecek. Toplantının gündeminde dış politikanın yanısıra iç politika ve ekonomi de masaya yatırılacak.
2022 YILI YASAL DÜZENLEMELERİ MASADA
2022 yılında öncelikli olarak ele alınacak yasal düzenlemeler de masada olan bir diğer başlık olacak.
SEÇİM BARAJI
AK Parti, ülke genelinde seçim barajının düşürülmesi gibi önemli düzenlemelerin yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası ile ilgili düzenlemeyi, 6. Yargı paketini ve 3600 ek gösterge düzenlemesini 2022 takvimi içerisinde çıkarmayı planlıyor.
KORONAVİRÜSLE SALGINIYLA MÜCADELE
Toplantıların önemli gündem maddelerinden biri de Kovid-19 salgını ile mücadele olacak. Yaz boyunca seçim bölgelerinde olan kurmaylar, sonbaharda da sahada olmaya devam ediyor.
KÜÇÜK ESNAFA DESTEK
Toplantıda kurmaylar, hükümetin Kovid-19 kapsamında özellikle küçük esnafa verdiği desteğin sahadaki yansımalarını anlatacak.