



ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI DA MASADA

Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Asgari Ücret zammı AK Parti MKYK ve MYK'sında da bu konu görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MYK ve MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemizin imkanları genişledikçe, diğer emekçilerimiz gibi memurlarımızın da bundan istifade etmesini sağlıyoruz. Hamdolsun, bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

3600 EK GÖSTERGE 2022 SONUNA YETİŞECEK

"Öğretmenler başta olmak üzere, personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz"