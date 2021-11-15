Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.11.2021 13:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2021 13:35
    ABONE OL

    19 Kasım ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Boğa, Yay, Akrep, Aslan, Başak...

    2021 senesinin son ay tutulması hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Doğa olaylarını takip edenler astrolojiyi yakından takip edenler 19 Kasım ay tutulmasına büyük ilgi gösteriyor. Astrologlar günlerdir 19 Kasım'ı işaret ederek ay tutulmasının burçlara etkileri hakkında açıklamalar yapıyor. Astrologlara göre bu tutulma Boğa burcu üzerinden gerçekleşecek ve hayatımızla ilgili köklü değişimlerin yaşanacağı bir tutulma olacak. Peki, 19 Kasım ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Ay tutulmasının Boğa, Yay, Akrep, Aslan, Başak ve diğer burçlara olan etkileri haberimizde!

    takvim.com.tr
    19 Kasım ay tutulması saat kaçta? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Boğa, Yay, Akrep, Aslan, Başak...

    2021 yılının son ay tutulmasına sadece günler kaldı. Astrolojiyi sevenler ay tutulmasının etkileri üzerine odaklanmış durumda. Astrologlar 19 Kasım Cuma günü yaşanacak ay tutulmasının burçlara olan etkisi hakkkında çeşitli açıklamalarda bulunuyor. 19 Kasım Cuma Boğa burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması herkesin hayatında bir alanda köklü değişime sebep olabileceğinden ve hafta boyu önemli bitiş ya da başlangıçlar yaşanabileceğinden söz ediyorlar. Peki,19 Kasım ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? İşte tüm merak edilenler!

    AY TUTULMASI NE ZAMAN?

    2021 yılının son ay tutulması 19 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Parçalı ay tutulmasının saat 09:00'da başlayacağı ve 15:05'te sona ereceği Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.

    AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

    Ay Tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma, Avrupa'nın batısı ve Afrika'nın kuzey batısı'nda Atlas okyanusu, Güney ve orta Amerika'da tutulma devam ederken Ay batacak. Kuzey Amerika'nın ve Büyük Okyanus'un büyük çoğunluğunda tutulmanın tamamı izlenecek. Yeni Zelanda Avustralya ve Asya'nın doğusuna Ay tutulmuş doğacak.

    AY TUTULMASI NASIL OLUR?

    Ay tutulmaları Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür. Ay tutulması da gölge ile yansımadır. Gerçekle sanalın izdüşümünü anlatır.

    19 KASIM AY TUTULMASININ BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NE OLACAK?

    Hürriyet'in haberine göre, tutulmalar gökyüzündeki en önemli görünümlerdir. Her ay, yeniay ve dolunay olur. Fakat tutulmalar, yeniay ve dolunayların Ay düğümlerine belli yakınlıkta olduğu zamanlar gerçekleşir. 19 Kasım'da Boğa burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek. Haziran 2020'den beri İkizler-Yay burçlarında gerçekleşen tutulmalar 4 Aralık'ta Yay burcundaki Güneş tutulmasından sonra, 2023 sonuna kadar Boğa-Akrep burcunda devama edecekler. 19 Kasım tutulması da önümüzdeki 2 sene boyunca sınanacağımız alanların konu başlıklarını veren, fragman tadında bir tutulma olacak.

        Boğa-Akrep aksında olan tutulmalarda psikolojik olarak bizi zorlayan, görmek istemediğimiz olumsuzluklar üzerinden gelen deneyimlerle karşılaşacağız. Daha çok istikrar ve huzur isteyeceğiz. Maddi dünyada güvence aradığımız alanlara yönelip buralarda gelişim sağlamamız gereken bir dönem olacak. Gerçekçi bir yaklaşımla somut değerler ortaya koyabilmek önem kazanacak.

        19 Kasım Boğa Ay tutulmasına baktığımızda etkileri kuvvetli bir tutulma olduğunu görüyoruz. Algol isimli önemli bir sabit yıldız üzerinde gerçekleşen tutulmaya Jüpiter'in de sert açısı var. Medusa ile özdeşleştirilen Algol yıldızı çift yönlü bir yıldızdır. Hem iyicil hem de kötücül çalışabilir. Getirdiği sınavlar da ilişkileri ve maddiyatı anlatan Venüsyen sınavlardır.

        Boğa burcu ise sahip olmayı, güven duygusunu ve dünyevi değerleri anlatır. Akrep ve Boğa'nın karşı karşıya olduğu bu tutulma kriz yaratan bir dizi olayı gündeme getirecek. Bu olaylar güvenlik ihtiyacımızın önemini, sahip olduklarımızın değerini anlamamız için ortaya çıkan durumlar olacak. Jüpiter de yaşanan olayları büyütecek. Bu süreçte dürtülerimizi kontrol edebilmek, onlara rağmen doğru olanı yapabilmek önemli.

        Karşılaşacağımız olaylarda direnç göstermek yerine alt metni okuyup bırakmamız gerekeni bırakabilirsek, elimizde kalanlarla güvenli hissedeceğiz. Hatta bu dönüşüm rüzgarından daha da sağlam çıkabilme ihtimalimiz var.

        Manipülasyonun oldukça fazla olacağından menfaat uğruna yapılan yönlendirmelere dikkat edilmeli. Maddi konulara ve ilişkilere ait sorunları görmezden gelme eğilimimiz olabilir. Olaylara kaçmadan ve gerçekçiliği kaybetmeden bakmaya çalışmalıyız.

        Uranüs ve Mars da beklenmedik öfke patlamalarını, çatışmaları ve ön görülmeyen bazı eylemleri gündeme getirecek. Bu süreçte tepkisel davranmamaya dikkat edilmeli.

        Dünya genelinde ani hava değişimleri, ekonomik dengesizlik ve güvenlik sorunları gündemde olacak. Aynı zamanda sağlık sektöründeki olumlu gelişmeler de hızlanacak.

        Türkiye'nin alacağı etkilere baktığımızda hem içerde hem de dışarıda hareketli günler bizleri bekliyor. Tutulma etkilerini 6 ay boyunca alabiliriz. Bu tutulma erken seçimin konuşulmasını, siyasi liderlerle ilgili beklenmedik sağlık sorunlarının gündeme gelmesini, kadın cinayetlerini ve ekonomik istikrarsızlığı gündeme getirir.

        Sağlık olarak da baş, boyun, boğaz, tiroit ve üreme organlarıyla ilgili sorunlarda artış olabilir.

        Boğa Ay tutulmasından 16-22 Kasım, 16-22 Şubat, 15-21 Mayıs ve 17-23 Ağustos arasında doğanlar ve haritalarında 27 derece civarında sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) önemli yerleşimi olanlar daha yoğun etkilenecekler.

        YÜKSELEN KOÇ

        Maddi konular ve bunlara yüklenen anlamlar üzerinden etkileyecek bir tutulma olacak. Risk almaktan ya da krizli durumların içine çekilmektense daha güvenli alana yönelmeyi tercih etmelisiniz. Kazançlarınıza, ürettiğiniz değerlere daha fazla odaklanacaksınız. İleri dönük hedefler sebebiyle bugünü kaçırdığınızı fark edebilirsiniz. İş hayatında bugüne kadar layığıyla üstlenilmiş sorumlulukların meyvelerini de alabilirsiniz.

        YÜKSELEN BOĞA

        Sizleri hayatın tüm alanlarında etkileyebilecek bir tutulma. Hem ikili ilişkileri hem de iş hayatı gündeme gelebilir. Mümkün olduğu kadar merkezinize kendinizi alarak karar vermeniz gereken bir süreç. İlişkiler içinde olmanın verdiği güvenlik ihtiyacına ne kadar tutunduğunuzu fark etmeniz için bazı olaylar yaşanabilir. İnançlarınıza daha fazla odaklanmak, bitmesi gerekenler konusunda da inat etmemek uzun dönemde kazandıracak.

        YÜKSELEN İKİZLER

        Daha çok yarım kalan konuların tamamlanmasını yaşarken, iç muhasebe yapmanıza neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız. İnançlarınızı sorgulayıp daha içe dönme yaşayabilirsiniz. Bu dönemde terapi süreçleri, psikolojik yapılanmalar ön planda olacak. Saplanılan detaylarda güveni aramamak gerektiğini anlayabilir, korkularınızdan kurtulabilirsiniz. Günlük düzenin farklılaşacağı bir dönem olacak.

        YÜKSELEN YENGEÇ

        Geleceğe yönelik planların ve hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenlerin gündeme geleceği bir süreç olacak. Sosyal çevrenizde krizli konular yaşanabilir. Duyguların coşkusuna kapılıp hedeflerden sapmamaya dikkat edilmeli. Bu süreçte krediler, giderler de zorlayabilir. Özel hayatta kurulmuş sağlam ilişkiler yaşanılanları daha rahat atlatmaya yardımcı olacak.

            YÜKSELEN ASLAN

            Bu tutulma gündeminize iş hayatıyla, üstlenilen sorumluluklarla ilgili konuları getirecek. İkili ilişkilerde denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Olaylara daha uzlaşmacı yaklaşmaya gayret edilmeli. Aile içinde takıntılı olunan konulardan sıyrılmaya, geçmişi geçmişte bırakmaya gayret edilmeli. Bu süreçte çalışma hayatına odaklanmak, planlı ve programlı olmak olayları daha rahat atlatmaya yardımcı olacak.

            YÜKSELEN BAŞAK

            Sizler daha çok hayatı sorgulatan, inançlar konusunda düşünmeyi sağlayan olaylarla karşılaşacaksınız. Çalışma arkadaşlarınızla gerginlikler yaşanabilir. Yurt dışıyla alakalı ticari konular, eğitim hayatı gündemde olacak. Olaylara çok fazla eleştirel yaklaşmamaya, takıntı yapmamaya dikkat edilmeli. Bakış açısını esnetebilenler, yaratıcı düşünen ve konuya eğlence katarak yaklaşanlar bu süreçte daha rahat edecekler.

            YÜKSELEN TERAZİ

            Tutulma sizlere ortak paylaşımlı paralarla, giderlerle ilgili olayları getirecek. Tutunup bırakamadığınız ama vazgeçmeniz gereken krizli durumlarla yüzleşebilirsiniz. Bu alanlarda konuları kişisel algılamadan, süreci iyi yönetmeniz önemli olacak. Aşk hayatı ve duyguların coşkusu da zorlayabilir. Mümkün olduğunca değişime açık kalmak, yaşanılanları daha rahat atlatmaya yardımcı olacak.

            YÜKSELEN AKREP

            İkili ilişkiler üzerinden yoğun etki alacağınız bir tutulma olacak. İlişkilerinizde bir türlü vazgeçemediğiniz ama size iyi hissettirmeyen alanlarla yüzleşebilirsiniz. Bu noktada bırakmanız gereken, sağlıksız anlam yüklediğiniz düşünceleriniz olacak. Karar verirken dengeleri gözetmek önemli. Kişisel hırslar uğruna tutunduklarınızdan vazgeçmek sizleri ilişkide de, hayatta da özgürleştirecek.

            YÜKSELEN YAY

            Bu tutulmada daha çok çalışma ortamıyla, birlikte çalışılan kişilerle ve sağlıkla ilgili konularla karşılaşacaksınız. Bağımlılık geliştirilen alanlardan kurtulmak önemli olacak. Bu alanlarda yaşanacak iletişimler sizi zorlayabilir. Günlük akışınızı yeniden düzenlemeniz gerekecek. Yaşanılan değişimlerde kendi değerinize odaklanmak size yardımcı olacak.

            YÜKSELEN OĞLAK

            Sizler daha çok ortak aşk hayatının ya da çocuklarla ilgili konuların öne çıkacağı olaylarla karşılaşacaksınız. Bu alanlarda ön yargılı davranmamak, yeri geldiğinde esnek davranabilmek önemli. Kendinizi daha net yaşam sahnesine koyacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Belki bir hobinize daha ciddiyetle yaklaşacaksınız. Yeni bir aşk da gündeminizde olabilir.

            YÜKSELEN KOVA

            Sizleri daha çok ailevi konular üzerinden etkileyebilecek bir tutulma olacak. Yuvanızda kurmak istediğiniz düzen, evinizle ilgili yapmak istedikleriniz gündeme gelecek. İş hayatında almış olduğunuz sorumlulukları azaltabilirsiniz. Bu noktada bırakmanız gereken, kariyer hayatına fazladan yüklediğiniz anlamlar olacak. Ebeveynlerinizle ilgili yapmak istedikleriniz hayata geçirmek size iyi gelecek.

            YÜKSELEN BALIK

            Bu tutulmada daha çok yakın çevrenizle olan ilişkilerinizin gündeme geleceği olaylarla karşılaşacaksınız. İletişim konularında bazı gerginlik yaşanabilir. Anlaşmalarla, sözleşmelerle ilgili çıkabilecek pürüzlere dikkat edilmeli. Olaylara ön yargısız, daha çok mantık odaklı yaklaşmak gerekecek. Bu dönemde arkadaş çevrenizden, sosyal çevrenizden destek alabilirsiniz.

            Hepimize bırakmamız gerekeni bırakabileceğimiz ve sahip olduklarımızın değerini bilebileceğimiz bir süreç olması dileğimle sevgiler,
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başak Cengiz’in kılıçla katledildiği yere karanfil bırakıldı
            Haberler Güncel 19 Kasım ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Boğa, Yay, Akrep, Aslan, Başak...
                SON DAKİKA