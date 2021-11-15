19 Kasım ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Boğa, Yay, Akrep, Aslan, Başak...

2021 yılının son ay tutulmasına sadece günler kaldı. Astrolojiyi sevenler ay tutulmasının etkileri üzerine odaklanmış durumda. Astrologlar 19 Kasım Cuma günü yaşanacak ay tutulmasının burçlara olan etkisi hakkkında çeşitli açıklamalarda bulunuyor. 19 Kasım Cuma Boğa burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması herkesin hayatında bir alanda köklü değişime sebep olabileceğinden ve hafta boyu önemli bitiş ya da başlangıçlar yaşanabileceğinden söz ediyorlar. Peki,19 Kasım ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? İşte tüm merak edilenler!
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2021 yılının son ay tutulması 19 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Parçalı ay tutulmasının saat 09:00'da başlayacağı ve 15:05'te sona ereceği Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.
AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Ay Tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma, Avrupa'nın batısı ve Afrika'nın kuzey batısı'nda Atlas okyanusu, Güney ve orta Amerika'da tutulma devam ederken Ay batacak. Kuzey Amerika'nın ve Büyük Okyanus'un büyük çoğunluğunda tutulmanın tamamı izlenecek. Yeni Zelanda Avustralya ve Asya'nın doğusuna Ay tutulmuş doğacak.
AY TUTULMASI NASIL OLUR?
Ay tutulmaları Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ile oluşur. Dünya burada Güneş ışınlarına perde görevi görür. Ay tutulması da gölge ile yansımadır. Gerçekle sanalın izdüşümünü anlatır.
19 KASIM AY TUTULMASININ BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NE OLACAK?
Hürriyet'in haberine göre, tutulmalar gökyüzündeki en önemli görünümlerdir. Her ay, yeniay ve dolunay olur. Fakat tutulmalar, yeniay ve dolunayların Ay düğümlerine belli yakınlıkta olduğu zamanlar gerçekleşir. 19 Kasım'da Boğa burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek. Haziran 2020'den beri İkizler-Yay burçlarında gerçekleşen tutulmalar 4 Aralık'ta Yay burcundaki Güneş tutulmasından sonra, 2023 sonuna kadar Boğa-Akrep burcunda devama edecekler. 19 Kasım tutulması da önümüzdeki 2 sene boyunca sınanacağımız alanların konu başlıklarını veren, fragman tadında bir tutulma olacak.