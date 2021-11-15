19 Kasım ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi ne olacak? Boğa, Yay, Akrep, Aslan, Başak...

Boğa-Akrep aksında olan tutulmalarda psikolojik olarak bizi zorlayan, görmek istemediğimiz olumsuzluklar üzerinden gelen deneyimlerle karşılaşacağız. Daha çok istikrar ve huzur isteyeceğiz. Maddi dünyada güvence aradığımız alanlara yönelip buralarda gelişim sağlamamız gereken bir dönem olacak. Gerçekçi bir yaklaşımla somut değerler ortaya koyabilmek önem kazanacak.

19 Kasım Boğa Ay tutulmasına baktığımızda etkileri kuvvetli bir tutulma olduğunu görüyoruz. Algol isimli önemli bir sabit yıldız üzerinde gerçekleşen tutulmaya Jüpiter'in de sert açısı var. Medusa ile özdeşleştirilen Algol yıldızı çift yönlü bir yıldızdır. Hem iyicil hem de kötücül çalışabilir. Getirdiği sınavlar da ilişkileri ve maddiyatı anlatan Venüsyen sınavlardır.

Boğa burcu ise sahip olmayı, güven duygusunu ve dünyevi değerleri anlatır. Akrep ve Boğa'nın karşı karşıya olduğu bu tutulma kriz yaratan bir dizi olayı gündeme getirecek. Bu olaylar güvenlik ihtiyacımızın önemini, sahip olduklarımızın değerini anlamamız için ortaya çıkan durumlar olacak. Jüpiter de yaşanan olayları büyütecek. Bu süreçte dürtülerimizi kontrol edebilmek, onlara rağmen doğru olanı yapabilmek önemli.