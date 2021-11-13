Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son açıklamalar! Açık cezaevi izinleri uzayacak mı? Kovid-19 izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri hakkında CTE'nin yaptığı son açıklamalar yakından takip ediliyor. Sürenin 30 Kasım tarihinde sona ermesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden (CTE) açık cezaevi izinlerine dair açıklama yapıldı. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri uzayacak mı? Kovid-19 izinleri ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

11 Kasım 2021'de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili açıklama yapıldı.

İşte o açıklama;