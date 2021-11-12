Kasım ayı ara tatil kaç gün sürecek? 15 Kasım Pazartesi okullar kapalı mı? Ara tatil sonrası ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman okula başlayacak?

Ara tatilin kaç gün süreceği öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sürerken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatile girecek. Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Peki, Kasım ayı ilk ara tatil kaç gün sürecek? 15 Kasım Pazartesi okullar kapalı mı? Ara tatil sonrası ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman okula başlayacak? İşte tüm merak edilenler!