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    • 12.11.2021 13:16
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    • 12.11.2021 13:18
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    Kanada vizesi için gerekli evraklar neler? Kanada vizesi başvurusu nasıl yapılır, kaç günde çıkar? Başvuru şartları...

    Gün içerisinde Kanada vizesi için gerekli evraklar neler? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Yurt dışına gitme hayali olan vatandaşlar gitmek istedikleri ülkelerde yolculuk için gerekli olan prosedürleri yakından inceliyor ve özellikle Kanada’ya çalışmak amacıyla gitmek isteyenler vize başvuruları hakkındaki bilgileri merak ediyor. Peki Kanada vizesi başvurusu nasıl yapılır, kaç günde çıkar? Kanada vizesi için başvuru şartları nelerdir? İş ya da turistik amaçla ziyaret etmek isteyenleri nasıl bir süreç bekliyor? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Kanada vizesi için gerekli evraklar neler?

    Kanada vizesi için gerekli evraklar neler? Kanada vizesi başvurusu nasıl yapılır, kaç günde çıkar? Başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Çalışmak ya da gezmek amacıyla Kanada ülkesine gitmek isteyen vatandaşlar gündemde vize süreçleri hakkındaki bilgileri detaylıca araştırıyor. Vize başvurusu yapmak için gerekli olan tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    KANADA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kanada vize başvurusunda bulunmak isteyen kişiler seyahat amacına göre vize türü seçmeli ve büyükelçiliğe müracaat etmelidir. Ancak büyükelçilik vize başvurusunu doğrudan kabul etmemektedir.

    Kanada vize başvurusunda bulunmak isteyen kişiler yetkili Vize Merkezleri aracılığıyla vize başvurusunu yapabilmektedir. Haziran 2013 tarihinden itibaren uygulamaya giren bu sistem ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kanada vizesi işlemlerini alanında uzman ve akredite edilmiş vize hizmet noktaları ile tamamlamaktadır.

    Vize başvurusunda bulunmak isteyen kişiler büyükelçiliğin öngördüğü evrakları eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamalıdır. Birbiri ile uyumlu olmayan belgeler vize reddine neden olabilir ve kişinin seyahat planından geri kalmasına neden olabilmektedir. Özellikle vize yetkilisinin vize başvuru sahibini tanıyacağı evrak olan Kanada vize başvuru formu usulüne göre hazırlanmalıdır. Bu noktada Vize Merkezlerinden danışmanlık hizmeti alınabilir ve olası bir vize reddinin önüne geçilebilir.

    KANADA VİZESİ NE KADAR SÜREYLE VERİLİR?

    Kanada Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulunan kişiler vize türüne göre Kanada vizesi almaktadırlar. Bundan dolayı Kanada vizesinin geçerlilik süresi vize türüne göre değişmektedir. Kanada turistik, ticari, aile/arkadaş ziyareti vizeleri kişiye 6 aya kadar Kanada'da konaklama hakkı vermektedir. Konaklama süresi 6 ayı geçen kişilerin uzun süreli vize türüne başvurması gerekmektedir. Kanada'da eğitim ya da iş gibi nedenlerle uzun süre kalmak isteyen kişilerin oturum izni veya çalışma izni alması gerekmektedir.

        NE KADAR SÜREDE ÇIKAR?

        Kanada Ankara Büyükelçiliği tarafından değerlendirilmekte olan Kanada vize başvuruları 10-12 iş günü içerisinde açıklanmaktadır. Ancak büyükelçilikte görevli olan vize yetkilisi kişinin vize başvuru evraklarını eksik olarak değerlendirebilir ve ek evrak talep edebilir. Bu durumda vize başvurusunun değerlendirilme süresi uzayabilmektedir. Ayrıca diğer vize başvuruları ile oluşan yoğunluk ya da konsolosluğun resmi tatilde olması gibi nedenler de vize başvurusunun değerlendirilme süresini uzatabilmektedir. Tüm bu süreç göz önüne alındığında Kanada vize başvurusunun değerlendirilme süresi 35-40 iş gününü bulabilmektedir.

        KANADA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

        Kanada Vizesine Başvuracak Vatandaşlarımız İçin Önemli Uyarı: Vize Başvurusuna Giderken Herhangi Bir Garanti Bankası Şubesine Vize Başvuru Ücretini Kanada Vize Harcı Olarak Yatırıp, Banka Dekontunu Vize Başvurusu Sırasında Mutlaka Yanınızda Bulundurunuz. Ayrıca Tüm Türkiye Cumhuriyeti Pasaportlarından Vize İstenmektedir.(Siyah, Yeşil, Gri, Bordo)

        PasaportPasaportunuzun Fotokopisi ve Vizelerinizin Fotokopisi
        Vize Başvuru Formu ve Taahhütname
        Kanada Başkonsolosluğuna Yazılmış Seyahat Amacını Açıklayan Şahsi Dilekçe
        Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik Numarası Yazılı)
        2 Adet Biometrik Fotoğraf ( Yeni Çekilmiş)
        Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( Yeni Tarihli ve Anne Baba Bilgilerini de İçeren)
        Gidiş-Dönüş Uçak Rezervasyonu ve Otel Rezervasyonu
        Seyahat Masraflarına Dair Belgeler
        Seyahat Sağlık Sigortası Poliçesi ( Tarafımızca Temin Edilmektedir.)
        Mesleki Belgeler
        Finansal Belgeler
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        Haberler Güncel Kanada vizesi için gerekli evraklar neler? Kanada vizesi başvurusu nasıl yapılır, kaç günde çıkar? Başvuru şartları...
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