Kanada vizesi için gerekli evraklar neler? Kanada vizesi başvurusu nasıl yapılır, kaç günde çıkar? Başvuru şartları...

Kanada vize başvurusunda bulunmak isteyen kişiler yetkili Vize Merkezleri aracılığıyla vize başvurusunu yapabilmektedir. Haziran 2013 tarihinden itibaren uygulamaya giren bu sistem ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kanada vizesi işlemlerini alanında uzman ve akredite edilmiş vize hizmet noktaları ile tamamlamaktadır.

Vize başvurusunda bulunmak isteyen kişiler büyükelçiliğin öngördüğü evrakları eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamalıdır. Birbiri ile uyumlu olmayan belgeler vize reddine neden olabilir ve kişinin seyahat planından geri kalmasına neden olabilmektedir. Özellikle vize yetkilisinin vize başvuru sahibini tanıyacağı evrak olan Kanada vize başvuru formu usulüne göre hazırlanmalıdır. Bu noktada Vize Merkezlerinden danışmanlık hizmeti alınabilir ve olası bir vize reddinin önüne geçilebilir.

KANADA VİZESİ NE KADAR SÜREYLE VERİLİR?

Kanada Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulunan kişiler vize türüne göre Kanada vizesi almaktadırlar. Bundan dolayı Kanada vizesinin geçerlilik süresi vize türüne göre değişmektedir. Kanada turistik, ticari, aile/arkadaş ziyareti vizeleri kişiye 6 aya kadar Kanada'da konaklama hakkı vermektedir. Konaklama süresi 6 ayı geçen kişilerin uzun süreli vize türüne başvurması gerekmektedir. Kanada'da eğitim ya da iş gibi nedenlerle uzun süre kalmak isteyen kişilerin oturum izni veya çalışma izni alması gerekmektedir.