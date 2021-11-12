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    • 12.11.2021 10:06
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    • 12.11.2021 10:06
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    Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz'in katili Göktuğ Boz babası Ali Boz kimdir, mesleği ne?

    Tüm Türkiye samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetini konuşuyor. Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un verdiği ifadeler sosyal medyada sıklıkla konuşulmaya başlandı. Boz ifadesinde bir erkeğin kendisine karşı koyabileceğini bu yüzden kadın seçtiğini söyledi. Ayrıca izlediği dizi ve filmlerden etkilendiğini samuray kılıcını ise internetten aldığını söyledi. Göktuğ Boz'un annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu ise oğlunun avukatlığını üstlendi. Bu gelişmelerin ardından katilin ailesi hakkında arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz'in katili Göktuğ Boz babası Ali Boz kimdir, mesleği ne? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Can Göktuğ Boz’un annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz’in katili Göktuğ Boz babası Ali Boz kimdir, mesleği ne?

    Türkiye İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'i konuşuyor. Dehşet veren olaya tepkiler çığ gibi büyürken Can Göktuğ Boz'un ailesi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Göktuğ Boz'un annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu ise oğlunun avukatlığını üstlendi. Peki, Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz'in katili Göktuğ Boz babası Ali Boz kimdir, mesleği ne? İşte tüm merak edilenler!


    KATİLİN ANNESİ AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ

    Ayşe Nejla Yomralıoğlu Can Göktuğ Boz'un annesidir.

    Katilin avukatı olarak dinlenen annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, "Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemledim, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim.

    "GÖZLEM ALTINDA TEDAVİ EDİLSİN"

    Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

    Şüpheli Can Göktuğ Boz, ifade işleminin ardından "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BABASI OĞLUNU ANLATTI

        Can Göktuğ Boz'un babası Ali Boz, oğlunu anlattı. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Ali Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil." ifadelerini kullandı.

        Baba Ali Boz, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bir sürü hastane dolaştık. Son üç senedir gayet sakin. Bugüne kadar kimseyle ağız dalaşı yapmayan bir çocuktu. Üç senedir yalnız yaşıyordu. Her gün ofise alıyordum, her akşam uğruyordum, yemek yerdik. Ben oğlumu savunacak değilim. Kelepçe takıp da elimde gezdiremem ki. Bıçakları, kılıçları çok severdi. İnternetten alıyordu, 'alma' diyordum"

        CAN GÖKTUĞ BOZ AİLESİ KİMDİR?

        Katilin avukatı olarak dinlenen annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, "Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemledim, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim.
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        Haberler Güncel Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz'in katili Göktuğ Boz babası Ali Boz kimdir, mesleği ne?
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