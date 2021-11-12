Türkiye İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'i konuşuyor. Dehşet veren olaya tepkiler çığ gibi büyürken Can Göktuğ Boz'un ailesi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Göktuğ Boz'un annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu ise oğlunun avukatlığını üstlendi. Peki, Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz'in katili Göktuğ Boz babası Ali Boz kimdir, mesleği ne? İşte tüm merak edilenler!
KATİLİN ANNESİ AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ
Ayşe Nejla Yomralıoğlu Can Göktuğ Boz'un annesidir.
Katilin avukatı olarak dinlenen annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, "Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemledim, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim.
"GÖZLEM ALTINDA TEDAVİ EDİLSİN"
Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.
Şüpheli Can Göktuğ Boz, ifade işleminin ardından "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.