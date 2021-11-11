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    • 11.11.2021 17:54
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    • 11.11.2021 18:09
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    Samuray kılıcı nedir, nasıl bir şey? Samuray kılıcı olayı nedir? Katana kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in son görüntüleri ortaya çıktı!

    Ataşehir'de Samuray kılıcı işlenen cinayet sonrası Samuray kılıcı nedir, nasıl bir şey? Samuray kılıcı olayı nedir? soruları gündeme geldi. Ankara'dan İstanbul'a iş için gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz isimli genç kadın Can Göktuğ B.'nin kılıçlı saldırısına uğradı. Cengiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı ise mobese kamerası ile an be an kaydedildi. İşte Katana kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in son görüntüleri...

    Samuray kılıcı nedir, nasıl bir şey?

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde işlenen cinayette Samuray kılıcının kullanılması herkesi şoke etti. Can Göktuğ B isimli katil kaldığı otele gitmekte olan mimar Başak Cengiz'i Samuray kılıcı ile vahşice öldürdü. Genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken gözaltına alınan Can Göktuğ B'nin cinayeti işlediği o korkunç anlar ortaya çıktı. Görüntülerde Başak Cengiz'in aldığı kılıç darbeleri sonrası yere yığıldığı ve katilin de vatandaşların gelmesiyle kaçtığı görülüyor. Peki; Samuray kılıcı nedir, nasıl bir şey? Samuray kılıcı olayı nedir?

    SAMURAY KILICI NEDİR, NASIL BİR ŞEY?

    Katana kılıcı bilinen adıyla Samuray kılıcı Japonların kullandıkları geleneksel bir kılıçtır. Kavisli, tek ağızlı, iki elle tutulabiliyor. Uzun saplı bir kılıçtır Japon samurayı tarafından kullanılıyor.

    SAMURAY KILICINI KİMLER KULLANIR?

    Vakizaşi veya şoto ile ya da tanto ile eş olarak bilinen Samuray kılıcı, buşi sınıfı savaşçılar olan bukeler tarafından kullanılırdı. İki silah beraber olduğunda büyük-küçük anlamına gelen dayişo olarak adlandırılır ve samurayların kişisel onur ve sosyal gücünü temsil ederdi. Uzun kılıç açık alanda yapılan dövüşlerde kullanılırken kısa kılıç yan silah olarak taşınır ve saplama amacıyla ya da yakın dövüşlerde ve seppuku için kullanılırdı.

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ B., "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

    Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ B.'nin kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ B.'nin de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.

    HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

    Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

        Cengiz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Bugün Yenimahalle ilçesindeki Yahyalar Merkez Camii'nde Başak Cengiz için cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Avni ve annesi Beyhan Cengiz ile nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda yakını katıldı.

        'SEVGİLİMİ PAZAR GÜNÜ ALACAKTIM AMA CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM'

        Ayakta durmakta güçlük çeken Mahir Mızrak, "Kendisini bilmez birinin saldırına uğradı ve hayatını kaybetti. Kendisi bir melekti ve bu dünyaya fazlaydı, bu yüzden çekip gitti. Saldırgan yakalandı ve konunun takipçisi olacağız. En ağır şekilde cezalanmasını istiyoruz. Hatta idam istiyoruz. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binemedi. Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu" dedi.

        'GERİ DÖNECEKTİN, GELİN OLACAKTIN YAVRUM'

        Bu arada sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, "Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim" diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi. O sırada Cengiz'in yanındakiler anneyi cami dışına çıkardı. Beyhan Cengiz, gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

        Başak Cengiz'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
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        Haberler Güncel Samuray kılıcı nedir, nasıl bir şey? Samuray kılıcı olayı nedir? Katana kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
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