Okullar ara tatile ne zaman giriyor? MEB Kasım ara tatili sömestr, 15 tatil ne zaman? Üniversitelerde ara tatil var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gündemde en çok araştırılan konulardan biri okulların tatil tarihleri oluyor. İlkokul ve liselerde Kasım ayı ilk ara tatili hangi tarihte olacak? Online eğitime dönülecek mi? Üniversitelerde ara tatil olacak mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...
OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verilecek.
Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında mesleki gelişimleri için gerekli olan öğretmen seminerlerini EBA üzerinden gerçekleştirmişti. Bu yılda benzer şekilde öğretmen seminerleri internet üzerinden yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz detaylı seminer programını duyurmadı.