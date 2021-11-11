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    • 11.11.2021 14:42
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    Okullar ara tatile ne zaman giriyor? MEB Kasım ara tatili sömestr, 15 tatil ne zaman? Üniversitelerde ara tatil var mı?

    Milyonlarca öğrenci Okullar ara tatile ne zaman giriyor? Sorusuna yanıt arıyor. 6 Eylül’de yüzyüze eğitime başlayan ilkokul ve lise öğrencileri ne zaman tatil yapacaklarını merak ederken üniversiteliler de ara tatil yapıp yapmayacaklarını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüzyüze eğitimin covid 19 önlemleri kapsamında tüm hızıyla devam ettiğini ve yüzyüze eğitimin biteceğine yönelik iddialara itibaren edilmemesi gerektiğini vurguladı. Peki MEB Kasım ara tatili sömestr, 15 tatil ne zaman? Üniversitelerde ara tatil var mı? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Okullar ara tatile ne zaman giriyor?

    Okullar ara tatile ne zaman giriyor? MEB Kasım ara tatili sömestr, 15 tatil ne zaman? Üniversitelerde ara tatil var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gündemde en çok araştırılan konulardan biri okulların tatil tarihleri oluyor. İlkokul ve liselerde Kasım ayı ilk ara tatili hangi tarihte olacak? Online eğitime dönülecek mi? Üniversitelerde ara tatil olacak mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

    OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN 2021?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimine göre, 15 Kasım Pazartesi günü ile 19 Kasım Cuma günü arasında ara tatil verilecek.

    Öğrencilerin bu süreci dinlenerek geçireceğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki eğitim gelişimleri var. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim." dedi.

    Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılında mesleki gelişimleri için gerekli olan öğretmen seminerlerini EBA üzerinden gerçekleştirmişti. Bu yılda benzer şekilde öğretmen seminerleri internet üzerinden yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz detaylı seminer programını duyurmadı.

        Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen seminerlerinde öğretmenlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak, öğrencilere verilen eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliğini arttırmak, derslerde işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler ile birlikte güncellenen programlar hakkında öğretmenlerin bilgi sahibi olması için öğretmen seminerleri düzenliyor.

        1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

        6 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cuma günü sonlanacak.

        2021-2022 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

        Birinci dönem sömestr tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

        İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

        ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

        Üniversitelerde final sınavlarının tamamlanmasının ardından ilk dönem sömestr tatili başlayacak. Tatil takvimi her üniversiteye göre farklılık gösterecek.

        ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

        Üniversitelerin kapanması ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmasa da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

        Kovid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret eden Koca, "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

        Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

        ''Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

        Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum.''
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