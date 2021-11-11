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    • 11.11.2021 21:38
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    Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Göktuğ Boz tutuklandı mı? Katilin babasından şok sözler!

    Türkiye Ataşehir'de samuray kılıcıyla işlenen vahşi cinayeti konuşuyor. Ankara'dan iş için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Evlilik hazırlığındaki genç kadının öldürülmesi tüm Türkiye'yi yasa boğarken gözaltına alınan katilin son durumu merak ediliyor. Katilin babası gözyaşları içinde oğlunu anlattı. Peki Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Göktuğ Boz tutuklandı mı? İşte cinayetle ilgili son gelişmeler ve acılı ailenin açıklamaları...

    Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Samuray kılıcı ile işlenen cinayet infial yarattı. Ataşehir'de kaldığı otele giderken bir cani tarafından vahşice katledilen mimar Başak Cengiz'in ailesi açıklamalarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu. Genç kadının nişanlısı ''Pazar günü alıp gelecektim ben onu. Oradaki işi bitiyordu. Zaten nişanlanmıştık, düğün hazırlıklarına başlayacaktık. Altı aydır nişanlıydık. Görevi çıkmasa İstanbul'da evlenecektik." diye konuştu. Katledilen Başak Cengiz'in yanı sıra katil Can Göktuğ Boz'un ailesi de açıklamalarda bulundu. İşte Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Göktuğ Boz tutuklandı mı? sorularının yanıtları ve ailenin ifadeleri...

    CAN GÖKTUĞ BOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Samuray kılıcıyla bir kadını canice hayattan koparan Can Göktuğ Boz'un babasının mühendis annesinin ise avukat olduğu ortaya çıktı. Boz'un kendisinin de özel bir üniversitede mühendislik, açıktan ise sosyoloji bölümünü okuduğu öğrenildi. Caninin 5 yıl boyunca psikoloğa gittiği ve 17 gün boyunca uyuşturucu tedavisi gördüğü iddia ediliyor.

    KATİLİN BABASI KONUŞTU!

    Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Ali Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil." ifadelerini kullandı.

        "OĞLUMU SAVUNACAK DEĞİLİM"

        Baba Ali Boz, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bir sürü hastane dolaştık. Son üç senedir gayet sakin. Bugüne kadar kimseyle ağız dalaşı yapmayan bir çocuktu. Üç senedir yalnız yaşıyordu. Her gün ofise alıyordum, her akşam uğruyordum, yemek yerdik. Ben oğlumu savunacak değilim. Kelepçe takıp da elimde gezdiremem ki. Bıçakları, kılıçları çok severdi. İnternetten alıyordu, 'alma' diyordum"
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