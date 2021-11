Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Göktuğ Boz tutuklandı mı? Katilin babasından şok sözler!

Samuray kılıcı ile işlenen cinayet infial yarattı. Ataşehir'de kaldığı otele giderken bir cani tarafından vahşice katledilen mimar Başak Cengiz'in ailesi açıklamalarıyla herkesi gözyaşlarına boğdu. Genç kadının nişanlısı ''Pazar günü alıp gelecektim ben onu. Oradaki işi bitiyordu. Zaten nişanlanmıştık, düğün hazırlıklarına başlayacaktık. Altı aydır nişanlıydık. Görevi çıkmasa İstanbul'da evlenecektik." diye konuştu. Katledilen Başak Cengiz'in yanı sıra katil Can Göktuğ Boz'un ailesi de açıklamalarda bulundu. İşte Can Göktuğ Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Göktuğ Boz tutuklandı mı? sorularının yanıtları ve ailenin ifadeleri...