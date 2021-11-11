Atatürk’ün ölümünün 83. yılında Türkiye Anıtkabir’e koştu! Saat 09.05'te Türkiye'de adeta hayat durdu

Türkiye, 09.05'te Ata'sını andı. İki dakika boyunca 81 il ve Kıbrıs'ta hayat adeta durdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, tüm yurtta ve KKTC'de törenler düzenlendi. İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsünde, saat 09.05'i gösterdiğinde, araçlarından inen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Çamlıca Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı da Ata'ya saygı için yarıya indirildi. Dolmabahçe Sarayı'nda ise Atatürk'ün vefat ettiği odasında her yıl olduğu gibi ziyaretçi akını yaşandı. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, ellerindeki Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü andı.

Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası 09.00'da başladı. 09.05'te maça ara veren oyuncular, saygı duruşuna geçip Ata'yı andı. Milli Takımı, Rusya'yı 8-2 yendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeniden yapılan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde ışık gösterisi düzenledi.

Boğaz Köprüsü'nde sürücüler, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.