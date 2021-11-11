AÖL sınavı ne zaman? MEB AÖL 1. dönem sınavı hangi tarihte? Açık öğretim lisesi sınavları online mı yüzyüze mi yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı olarak lise eğitimi uzaktan okuyan binlerce öğrenci sınav tarihini ve sınava girecekleri sınav merkezini merak ederek araştırmalarını hızlandırdı. İşte konuya dair tüm bilgiler...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI DÜZENLENECEK?
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri, 1 Aralık 2021 Çarşamba günü erişime açılacak.