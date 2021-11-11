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    ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

    Sabah saatlerinden itibaren ALES sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi mesleklerde yer alacak olanların katılması gerektiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) hangi tarihte gerçekleşecek? Yüzyüze mi yoksa online mı uygulanacak? ÖSYM ALES/3 sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    ALES sınavı ne zaman?

    ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecan dolu geri sayım başladı ve sayısal sözel testlerin olacağı sınav için 150 dakika süre verilecek. Sınava nerede gireceğini merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    ALES NE ZAMAN 2021?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.

    ALES NEDİR?

    ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;

    – Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

    – Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

        – Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

        – Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır.

        ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.

        7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES'in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

        ALES'E KİMLER KATILABİLİR?


        ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
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        Haberler Güncel ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
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