ALES sınavı ne zaman? ÖSYM ALES/3 sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu.Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecan dolu geri sayım başladı ve sayısal sözel testlerin olacağı sınav için 150 dakika süre verilecek. Sınava nerede gireceğini merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
ALES NE ZAMAN 2021?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak. Sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.
ALES NEDİR?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;
– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,