18 yaş üstü 3 doz aşı ne zaman? Hatırlatma dozu nedir? 3. doz hatırlatma aşısı kimlere uygulanacak? Hangi aşı yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bilim Kurulu yeni kararları gereği belirlenen tarih itibariyle 3. doz randevu alımı yapılabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamlarda bulundu. Peki 3.doz hatırlatma aşı randevusu nasıl alınır?
HATIRLATMA AŞISI NEDİR, KİMLERE YAPILIYOR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, ''18 yaş üzerin tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma aşılarını olabilirler.'' dedi. 11 Kasım yani bugün itibariyle randevu alınabiliyor.
2 doz mRNA aşısı olup 6 ayı geçiren kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılacak. Peki bu grupta kimler var?
a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.
2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.