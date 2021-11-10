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    • 11.11.2021 12:42
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    Taha Suresinin Okunuşu Anlamı Konusu (Taha Suresi Dinle) - Taha Suresi 39. Ayet - Taha Suresinin Faziletleri

    Taha Suresi, Kuran-ı Kerim’in 16. cüzünde yer alan bir suredir. Medine döneminde değil, Mekke döneminde indirilmiş olan Taha Suresi, toplamda 135 ayetten oluşur. Dilek için dua etmek isteyenler ile korkuları olanların Taha suresini ve özellikle 39. ayetini okuması, İslam alimleri tarafından söylenir. Peki Taha suresi 39. ayet, Taha suresinin faziletleri ve Taha suresinin okunuşu anlamı konusu nedir? İşte Taha suresi dinle

    takvim.com.tr
    Taha Suresi 39. Ayet - Taha Suresinin Faziletleri - Taha Suresinin Okunuşu Anlamı Konusu

    Taha Suresinin Faziletleri

    Taha suresi, hadislerde geçtiği üzere meleklerin bile mest olmasını sağlar, hadislere göre Yasin ve Taha surelerini duyan melekler, "Bunların kendilerine gönderileceği ümmete ne mutlu, bunları taşıyan gönüllere ne mutlu, bunları okuyan dillere ne mutlu" demişlerdir.

    TAHA SURESİ 39. AYET ARAPÇA

    Taha Suresinin Konusu

    Sure, hem Musa ve Firavun'u, hem de Allah'ın İsrailoğulları'na bahşettiklerini, ama onların bu bahşedilenlere karşı yanlış duruşlarını ve sırt dönüşlerini anlatan bir suredir. Surenin devamında, Adem'in yaratılışı ve şeytan tarafından kandırılarak cennetten kovuluşu anlatılmaktadır.

    Taha Suresi 39.Ayet

    39. ayeti, surenin önemli ayetlerinden biridir. Taha suresinin Musa ve Firavun'u anlatan, her zor durumda okunabilecek 39.ayeti şu şekildedir:
    Bismillahirrahmanirrahim.

    Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye'huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı.

    Taha Suresi Dinle

    Taha Suresi 39. Ayet Meali

    39. ayetin ne anlama geldiğini bilmek önemlidir. Yalnızca okuyarak geçmek ve ezberlemek değil, Allah'a dua ederken ve Kuran-ı Kerim'i tefsir ederken, okuyan herkes ne okuduğunu bilmeye çalışmalıdır. Taha suresinin Türkçe karşılığı şöyledir:
    Onu (bebek Mûsâ'yı) sandığın içine koy ve denize (Nil'e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın. Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım.

        Taha Suresi

        Surenin tamamını okuyabilirsiniz. 135 ayetten oluşan Taha suresi şöyledir:

        1.Taha

        2.Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka

        3.İlla tezkiratel limey yahşa

        4.Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula

        5.Errahmanü alel arşisteva

        6.Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera

        7.Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa

        8.Allahü la ilahe illa huve lehül esmaül husna

        9.Ve hel etake hadiysü musa

        10.İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda

        11.Felemma etaha nudiye ya musa

        12.İnnı ene rabbüke fahla' na'leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva

        13.Ve enahtertüke festemı' lima yuha

        14.İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa'büdnı ve ekımıs salate li zikrı

        15.İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza küllü nefsim bi ma tes'a

        16.Fe la yesuddenneke anha mel la yü'minü biha vettebea hevahü fe terda

        17.Ve ma tilke bi yemınike ya musa

        18.Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra

        19.Kale elkıha ya musa

        20.Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes'a

        21.Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel ula

        22.Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra

        23.Li nüriyeke min ayatinel kübra

        24.İzheb ila fir'avne innehu tağa

        25.Kale rabbişrah lı sadrı

        26.Ve yessir lı emrı

        27.Vahlül ukdetem mil lisanı

        28.Yefkahu kavlı

        29.Vec'al li vezıram min ehlı

        30.Harune ehıy

        31.Üşdüd bihı ezrı

        32.Ve eşrikhü fı emrı

        33.Key nüsebbihake kesıra

        34.Ve nezkürake kesıra

        35.İnneke künte bina besıyra

        36.Kale kad ütiyte sü'leke ya musa

        37.Ve lekad menenna aleyke merraten uhra

        38.İz evhayna ila ümmike ma yuha

        39.Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye'huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li

        tusnea ala aynı

        40.İz temşı uhtüke fe raca'nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunen fe

        lebiste sinıne fı ehli medyene sümme ci'te ala kaderiy ya musa

        41.Vastana'tüke li nefsı

        42.İzheb ente ve ehuke bi ayatı ve la teniya fı zikrı

        43.İzheba ila fir'avne innehu tağa

        44.Fe kula lehu kevlel leyyinel leallehu yetezekkeru ev yahşa

        45.Kala rabbena innena nehafü ey yefruta aleyna ev ey yatğa

        46.Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era

        47.Fe'tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe ersel meana benı israıle ve la tüazzibhüm kad ci'nake bi ayetim mir rabbik vesselamü ala menittebeal hüda

        48.İnna kad uhıye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevella

        49.Kale fe mer rabbüküma ya musa

        50.Kale rabbünellezı a'ta külle şey'in halkahu sümme heda

        51.Kale fema balül kurunil ula

        52.Kale ılmüha ınde rabbı fı kitab la yedıllü rabbı ve la yensa

        53.Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve selek leküm fıha sübülev ve enzele mines semai maa fe ahracna bihı ezvacem min nebatin şetta

        54.Külu ver'av en'ameküm inne fı zalike le ayatil li ülin nüha

        55.Minha halaknaküm ve fıha nüıydüküm ve minha nuhricüküm taraten uhra

        56.Ve lekad eraynahü ayatina külleha fe kezzebe ve eba

        57.Kale ec'tena li tuhricena min erdına bi sıhrike ya musa

        58.Fe le ne'tiyenneke bi sıhrim mislihı fec'al beynena ve belneke mev'ıdel la nuhlifühu nahnü ve la ente mekanen süva

        59.Kale mev'ıdüküm yevmüz zınet ve ey yuhşeran nasü duha

        60.Fe tevella fir'avnü fe cemea keydehu sümme eta

        61.Kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi keziben fe yüshıteküm bi azab ve kad habe meniftera

        62.Fe tenazeu emrahüm beynehüm ve eserrun necva

        63.Kalu in hazani le sahırani yürıdani ey yuhricaküm min erdıküm bi sıhrihima ve yezheba bi tarıkatikümül müsla

        64.Fe ecmiu keydeküm sümme'tu saffa ve kad eflehal yevme menista'la

        65.Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en nekune evvele men elka

        66.Kale bel elku fe iza hıbalühüm ve ısıyyühüm yühayyehü ileyhi min sıhrihim enneha tes'a

        67.Fe evcese fı nefsihı hıyfetem musa

        68.Kulna la tehaf inneke entel a'la

        69.Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu innema saneu keydü sahır ve la yüflihus sahırü haysü eta

        70.Fe ülkıyes seharatü sücceden kalu amenna bi rabbi harune ve musa

        71.Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebırukümüllezı allemekümüs sıhr fe le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve le

        üsallibenneküm fı cüzuın nahli ve le ta'lemünne eyyüna eşeddü azabev ve ebka

        72.Kalu len nü'sirake ala ma caena minel beyyinati vellazı fetarana fakdı ma ente kad innema takdıy hazihil hayated dünya

        73.İnna amenna bi rabbina li yağfira lena hatayana ve ma ekrahtena aleyhi mines sıhr vallahü hayruv ve ebka

        74.İnnehu mey ye'ti rabbehu mürimen fe inne lehu cehennem la yemutü fıha ve la yahya

        75.Ve mey ye'tihı mü'minen kad amiles salihati fe ülaike lehümüd deracatül ula

        76.Cennatü adnin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve zalyike cezaü men tezekka

        77.Ve lekad evhayna ila musa en esri bi ıbadı fadrib lehüm tarıkan fil bahri yebesa la tehafü derakev ve la tahşa

        78.Fe etbeahüm fir'avnü bi cünudihı fe ğaşiyehüm minel yemmi ma ğaşiyehüm

        79.Ve edalle fir'avnü kavmehu ve ma heda

        80.Ya benı israıle kad enceynaküm min adüvviküm ve vaadnaküm canibet turil eymene ve nezzelna aleykümül menne ves selva

        81.Külu min tayyibati ma razaknnaküm ve la tatğav fıhi fe yehılle aleyküm ğadabı ve mey yahlil aleyhi ğadabı fe kad heva

        82.Ve innı le ğaffarul limen tabe ve amene ve amile salihan sümmehteda

        83.Ve am a'celek an kavmike ya musa

        84.Kale hüm ülai ala eserı ve aciltü ileyke rabbi li terda

        85.Kale fe inna kad fetenna kavmeke mim ba'dike ve edallehümüs samiriyy

        86.Fe racea musa ila kavmihı ğadbane esifa kale ya kavmi elem yeıdküm rabbüküm va'den hasena e fe tale aleykümül ahdü em eradtüm ey yehılle

        aleyküm ğadabüm mir rabbiküm fe ahleftüm mev'ıdı

        87.Kalu ma ahlefna mev'ıdeke bi melkina velakinna hummilna evzaram min zınetil kavmi fe kazefnaha fe kezalike elkas samiriyy

        88.Fe ahrace lehüm ıclen cesedel lehu huvarun fe kalu haza ilahüküm ve ilahü musa fe nesiy

        89.E fe la yeravne ella yarciu ileyhim kavlev ve la yemlikü lehüm darrav ve la nef'a

        90.Ve le kad kale lehüm harunü min kablü ya kavmi innema fütintüm bih ve inne rabbekümür rahmanü fettebiuni ve etıy'u emrı

        91.Kalu len nebreha aleyhi akifıne hatta yarcia ileyna musa

        92.Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu

        93.Ella tettebian e fe esayte emri

        94.Kale yebneümme la te'huz bi lıhyetı ve la bi ra'si innı haşıtü en tekule ferrakte beyne benı israıle ve lem terkub kavlı

        95.Kale fe ma hatbüke ya samiriyy

        96.Kale besurtü bi ma lem yebsuru bihı fe kabadtü kabdatem min eserir rasuli fe nebeztüha ve kezalike sevvelet lı nefsı

        97.Kale fezheb fe inne leke fil hayati en tekule la misase ve inne leke mev'ıdel len tuhlefeh venzur ila ilahikellezı zalte aleyhi akifale nüharrıkannehu

        sümme le nensifennehu fil yemmi nesfa

        98.İnnema ilahükümüllahüllezı la ilahe illa hu vesia külle şey'in ılma

        99.Kezalike nekussu aleyke min embai ma kad sebak ve kad ateynake mil ledünna zikra

        100.Men a'rada anhü fe innehu yahmilü yevmel kıyameti vizra

        101.Halidıne fıh ve sae lehüm yevmel kıyameti hımla

        102.Yevme yünfehu fis suri ve nahşürul mücrimıne yevmeizin zürka

        103.Yetehafetune beynehüm il lebistüm illa aşra

        104.Nahnü a'lemü bima yekulune iz yekulü emselühüm tarıkaten il lebistüm illa yevma

        105.Ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbı nesfa

        106.Fe yezeruha kaan safsafa

        107.La tera fıha ıvecev ve la emta

        108.Yevmeiziy yettebiuned daıye la ıvece leh ve haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu illa hemsa

        109.Yevmeizil la tenfeuş şefaatü illa men ezine lehür rahmanü ve radıye lehu kavla

        110.Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bihı ılma

        111.Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zulma
        112.Ve mey ya'mel mines salihüti ve hüve mü'minün fe la yehafü zulmev ve la hadma

        113.Ve kezalike enzelnahü kur'anen arabiyyev ve sarrafna fıhi minel veıydi leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm zikra

        114.Fe teallellahül melikül hakk ve la ta'cel bil kur'ani min kabli ey yukda ileyke vahyühu ve kur rabbi zidnı ılma

        115.Ve lekad ahıdna ila ademe min kablü fe nesiye ve lem necid lehu azma

        116.Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs eba

        117.Fe kulna ya ademü inne haza adüvvül leke ve li zevcike fe la yuhricenneküma minel cenneti fe teşka

        118.İnne leke ella tecua fıha ve la ta'ra

        119.Ve enneke la tazmeü fıha ve la tadha

        120.Fe vesvese ileyhiş şeytanü kale ya ademü hel edüllüke ala şeceratil huldi ve mülkil la yebla

        121.Fe ekela minha fe bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsıfani aleyhima miv verakıl cenneti ve asa ademü rabbehu fe ğava

        122.Sümmectebahü rabbühu fe tabe aleyhi ve heda

        123.Kelehbita minha cemıam ba'duküm li ba'dın adüvv fe imma ye'tiyenneküm minnı hüden fe menittebea hüdaye fe la yedıllü ve la yeşka

        124.Ve men a'rada an zikrı fe innel lehu meıyşeten dankev ve nahşüruhu yevmel kıyameti a'ma

        125.Kale rabbi lime haşertenı a'ma ve kad küntü besıyra

        126.Kale kezalike etetke ayatüna fe nesıteha ve kezalikel yevme tünsa

        127.Ve kezalike neczı men esrafe ve lem yü'mim bi ayati rabbih ve le azabül ahırati eşeddü ve ebka

        128.E fe lem yehdi lehüm kem ehleknü kablehüm minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayatil li ülin nüha

        129.Velev la kelimetün sebekat mir rabbike le kane lizamev ve ecelüm müsemma

        130.Fasbir ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kable ğurubiha ve min anail leyli fe sebbıh ve atrafen nehari lealleke terda

        131.Ve la temüddenne aynelke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fıh ve rizku rabbike hayrun ve beka

        132.Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha la nes'elüke rizka nahnü nerzükuk vel akıbetü lit takva

        133.Ve kalu lev la ye'tiyna bi ayetim mir rabbih e ve lem te'tihim beyyinetü ma fis suhufil ula

        134.Ve lev enna ehleknahüm bi azabim min kablihı le kalu rabbena lev la erselte ileyna rasulen fe nettebia ayatike min kabli en nezille ve nahza

        135.Kul küllüm müterabbisun fe terabbesu fe se ta'lemune men ashabüs sıratıs seviyyi ve menihteda
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